Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Laura scopre un segreto di Genoveva

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 12 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 12 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Genoveva è grata alla nuova domestica perché proprio il suo intervento ha fatto scappare Santiago. Tuttavia poco dopo Genoveva non si rende conto che Laura la sta spiando mente parla con il marito e viene così a sapere che l’inizio della gravidanza della sua signora è databile molto prima delle loro nozze. Liberto sta provando a fare da intermediario fra Felicia e Maite, per convincere la donna a ritirare la denuncia nei confronti della pittrice. La condizione imposta dalla Pasamar è quella che l’amante di sua figlia spinga Camino a sposare Ildefonso ma la pittrice sembra essere assolutamente contraria ad allontanare in questo modo da sé la donna che ama. Dopo che Carmen è stata l’unica a riuscire a calmare Moncho con un urlo del tutto simile a quello di Jacinto, nuove difficoltà si intravedono all’orizzonte per i Palacios: Lolita vuole che il bambino venga battezzato con l’acqua di una fonte di Cabrahigo e chiede al marito e al suocero di recarsi al paese per procurarsela.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 10 luglio: Marcia e Felipe insieme?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Santiago riceve un biglietto da Genoveva che lo convoca a casa sua. La Salmeron, infatti, vorrebbe che il Becerra se ne andasse immediatamente da Acacias portando via Marcia ma l’uomo le spiega che, da quando la moglie ha scoperto che è stata proprio Genoveva a farlo arrivare nel quartiere per impedire le nozze della Sampaio con Felipe, non solo non vuole più saperne di lui ma è anche intenzionata a raccontare tutta la verità all’avvocato. La Salmeron non crede alle sue parole e sospetta che Santiago voglia solo più soldi, quindi iniziano a litigare e l’uomo estrae un coltello con il quale la minaccia di morte ma l’arrivo improvviso di Laura lo spinge a scappare. Più tardi la Salmeron chiede alla domestica la massima discrezione ma Laura le suggerisce di denunciare tutto alla polizia così Genoveva, per farle cambiare idea, l’accusa nuovamente di mentirle sui rapporti che intercorrono fra lei e il commissario Mendez. Dopo essere fuggito da casa di Felipe, Santiago chiede l’aiuto di Emilio per mettersi in contatto con Cesareo visto che ha un favore da chiedere al guardiano prima di lasciare per sempre Acacias.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Don Armando dalla parte di Maite

Liberto dice ad Armando che i suoi sospetti sono fondati: anche se non l’ha ancora ammesso apertamente, dietro la denuncia contro Maite c’è lo zampino di Felicia che ha usato questo stratagemma per tenere lontana la pittrice da sua figlia. Don Armando chiede al Seler di poter intercedere per lui e di farsi dettare dalla Pasamar le condizioni per ritirare la denuncia contro la nipote. Negli stessi instanti Susana esorta Felicia a punire severamente la nipote acquisita che ha provato a corrompere la figlia ma la ristoratrice le confessa che in realtà non vuole il male della pittrice ma solo che se ne vada il più lontano possibile da Camino. Bellita ha visto per caso in strada José e Julio e si convince sempre di più che fra i due ci sia un rapporto ambiguo. Così affronta il marito ma il Dominguez nega tutto, rispondendole che si stava solo congratulando con il suo compaesano perché è riuscito a trovare subito un lavoro non appena si è congedato dall’esercito. Ramon propone a Lolita di organizzare quanto prima il battesimo di Moncho ma in famiglia ne nasce una diatriba su dove celebrare questa importante funzione. La moglie di Antonito, allora, fa una richiesta inaspettata.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Mendez conosce già Laura?

© RIPRODUZIONE RISERVATA