Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 marzo: Ursula ucciderà Genoveva?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 12 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 12 marzo, di Una Vita, Ursula è ormai fuori di senno e aggredisce con un coltello Genoveva, scambiandola per una delle sue figlie. La Salmeron riesce a salvarsi ma cade a terra e si ferisce. Felipe arriva a soccorrerla, preoccupato perché la donna non si era ancora presentata alla loro festa di fidanzamento. Genoveva, però, dice all’avvocato di essere caduta da sola. Bellita inizia ad essere sempre più gelosa di Josè che ha ottenuto la parte nello spettacolo professionale. La Del Campo, già provata dall’atteggiamento di Margarita, invidia il fatto che il marito abbia l’opportunità di tornarsi ad esibire mentre lei è a casa. Camino inizia a prendere lezioni di disegno da Maite ed è molto emozionata: è chiaro che fra le due si sta stringendo un rapporto molto intenso. Lo scontro fra Felicia e Lolita da una parte e Marcelina dall’altro è sempre più serrato, tanto che deve intervenire Jacinto a fare da piacere: alla fine il custode riesce a convincere sua moglie a rinunciare alla musica al di fuori del chiosco.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, l’irruzione di Ursula alla festa organizzata da Genoveva per spingere Felipe a prendere un impegno nei suoi confronti ha rovinato i piani della Salmeron. Involontariamente, però, sono Fabiana ed Agustina ad aiutarla perché chiacchierano fra di loro della sorpresa che Santiago ha fatto a Marcia. In realtà Fabiana lo fa volontariamente per far capire all’avvocato che deve voltare pagina. In effetti Felipe scrive un biglietto a Genoveva e, quando la donna arriva a casa sua, l’avvocato la bacia appassionatamente. Poi le chiede di convocare tutti i vicini al Nuovo Secolo perché lui vuole annunciare il loro fidanzamento, essendo ormai sicuro che sia lei la donna della sua vita. La Salmeron è felicissima e si fa aiutare da Agustina ad organizzare il tutto. Poi convoca a casa sua Ursula per dirle che il loro rapporto di lavoro si interrompe lì, che devono prendere strade diverse e che ha una settimana di tempo per trovarsi un altro lavoro e lasciare Acacias. La Ducenta, però, reagisce molto male ed estrae un coltello con il quale la minaccia. Carmen e Antonito vanno a parlare con Jacinto per convincerlo a parlare con sua moglie e farla smettere di fare concorrenza sleale a Lolita e Felicia. Il custode prova a convincere sua moglie ma, quando sembra essersi rassegnata a smantellare tutto, arriva Servante che la aizza a dichiarare guerra alle due amiche.

Maite va a parlare con Felicia per convincerla ad acconsentire alle lezioni di disegno. Inizialmente la Pasamar non ne vuole sapere, poi quando la pittrice le fa capire che, diventando una pittrice potrebbe entrare in contatto con l’alta società, allora cambia idea. Più tardi, quando Camino è al Nuovo Secolo, la madre invita anche la nipote di Don Armando e dice alla figlia che potrà prendere lezioni di disegno solo se si impegnerà e soprattutto se non verrà meno ai suoi doveri al ristorante. Camino promette di mantenere fede al patto con la madre e la ringrazia perché è davvero felice di questa opportunità. Cinta chiede alla madre se è indispettita dal fatto che il padre possa iniziare a recitare e la Del Campo ammette di essere un po’ invidiosa ma minimizza la cosa visto che si tratta solo di una recita parrocchiale. Proprio in quel momento, però, arriva Josè che annuncia di avere un provino per uno spettacolo professionale. Bellita non ha il tempo di stupirsi perché all’improvviso fa irruzione a casa Margarita che le getta ai piedi una scatola con tutti gli alimenti che la Del Campo ha fatto recapitare a casa sua di nascosto.





