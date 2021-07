Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Maite con le spalle al muro

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 13 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 13 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Liberto suggerisce a Maite di pensare bene alla sua proposta: per uscire di prigione deve convincere Camino a sposare Ildefonso. La pittrice non vorrebbe spingere la ragazza tra le braccia di un uomo che non ama, ma si ritrova con le spalle al muro. Quando Camino avrà accettato di sposare l’erede del marchese, Maite potrà lasciera Acacias alla volta di Parigi. Liberto mette in guardia la pittrice su quello che Felicia potrebbe fare pur di tenere Camino lontano da lei. Maite vorrebbe che Camino scegliesse da sola con chi stare, ma Liberto le fa capire che Acacias non è come Parigi, dove le donne sono libere di stare con chi amano.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Laura si fa raccontare da Casilda l’intricata vicenda di Marcia, Santiago, Felipe e Genoveva. La cameriera vorrebbe sapere qualcosa di più sui suoi signori. Camino, intanto, si confida con Emilio: la ragazza continua a pensare a Maite, mentre il fratello la invita a godersi i regali di Ildefonso e a dimenticare la pittrice. Marcia vorrebbe rivelare a Felipe quanto scoperto su Genoveva e Santiago, ma Carmen le consiglia di lasciarsi alle spalle tutta questa storia. Santiago è pronta a lasciare Acacias e partire per Cuba: il giovane saluta Cesareo per l’ultima volta e gli chiede di restituire a Marcia la sua medaglietta. In prigione Maite riceve la visita di Liberto: l’uomo le raccomanda di liberarsi del pensiero di Camino, lasciando la città e permettendo che la ragazza sposi il suo pretendente, Ildefonso.

