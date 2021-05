Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 maggio: Rosina gelosa e furiosa!

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 13 maggio

Una Vita torna in onda oggi, 13 maggio, con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di Liberto e di Rosina. La bella dama è ancora furiosa e ogni cosa la fa saltare in aria immaginarsi poi pensare il suo bel Liberto con un’altra donna. Le anticipazioni della nuova puntata della soap spagnola rivelano che la loro discussione prenderà il via per la questione della Galleria d’arte visto che Rosina continua a non volere Maite alla guida della gestione della loro futura ‘opera’ mentre Liberto è più a favore dell’artista. Sarà proprio questo a mandarla in bestia intrattenendo il pubblico di Canale5 che, dall’altro lato, dovrà occuparsi della famiglia Dominguez che aspetta con ansia la cura per Bellita, riusciranno davvero a salvarla oppure no?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita non sono mancati i colpi di scena. Non solo Rosina e Liberto hanno deciso di unire le loro forze anche per gli affari e per dare via ad una galleria d’arte, ma dall’altra parte c’è come il marito di Bellita che spera ancora di vedere la moglie sana e salva dopo il tentativo di avvelenamento da parte della sua ‘rivale’. Il vero punto forte però è stato ancora legato a Marcia e al presunto marito. Mentre lei e Felipe si desiderano ancora, ecco arrivare una rivelazione importante che finalmente la rende libera di scegliere. Santiago non è chi dice di essere e dopo tanta insistenza, finalmente Marcia ha scoperto la verità. Lui non è suo marito bensì il gemello dell’uomo morto in un tragico incidente anni prima e il suo nome è Israel. Il finto marito è arrivato in città per impedire le nozze della ragazza con Felipe confermando così i sospetti dell’ex domestica. Cosa farà a questo punto sentendosi libera da questo peso?

