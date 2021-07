Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 luglio: Mendez conferma le parole di Marcia

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 15 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 15 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Genoveva arriva prima che suo marito e Marcia si bacino e chiede spiegazioni. Scoppia così un litigio fra la Sampaio e la moglie dell’avvocato in quanto la prima accusa la seconda di aver deliberatamente sabotato il loro matrimonio. Ovviamente Genoveva nega tutto, dicendo a suo marito che Marcia ha inventato l’intera storia ma più tardi Felipe ha modo di parlare con il commissario Mendez che non solo conferma che le parole di Marcia sono vere ma dice all’avvocato di essere assolutamente convinto che la Salmeron è implicata nella morte di Ursula. Armando va a trovare la nipote in prigione per convincerla ad accettare le condizioni di Felicia ma la pittrice non ha intenzione di rinunciare all’amore di Camino. Bellita si confida con la figlia Cinta e le racconta i suoi sospetti sull’omosessualità del marito.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Felipe e Marcia si baciano!

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Susana esprime a Rosina il suo disgusto nei confronti di Maite, per il fatto di aver sedotto Camino ma anche perché ora Felicia è molto preoccupata per il futuro della figlia. Le due vengono interrotte da Genoveva, raggiante per la sua recente gravidanza. Mentre le tre e Armando si intrattengono amabilmente ai tavolini del Nuevo Siglo, la Salmeron vede Felipe entrare furtivamente nella bottega di Lolita, dove lavora Marcia, e capisce che il marito nasconde qualcosa. Armando e Susana decidono di fare una passeggiata ma vengono interrotti da Camino che dice al diplomatico di essere andata in carcere e di non aver potuto vedere Maite in quanto è ricoverata in infermeria poiché è stata picchiata dalle altre carcerate. Felipe è alla bottega di Lolita perché spera di poter incontrare Marcia. Quando finalmente sono da soli, la Sampaio racconta del coinvolgimento di Genoveva nell’arrivo di Santiago ad Acacias ma soprattutto del fatto che in realtà l’uomo che diceva di essere suo marito era il fratello gemello, per cui non c’è alcun vincolo legale fra loro. Marcia aggiunge che finalmente ora che la verità è venuta a galla, possono recuperare il tempo perduto e vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. L’avvocato, però, con le lacrime agli occhi le ricorda che lui è invece un uomo sposato e la Salmeron aspetto un figlio da lui. I due si avvicinano per baciarsi ma proprio in quel momento sopraggiunge Genoveva. Bellita è sempre più preoccupata perché teme che suo marito abbia delle tendenze omosessuali delle quali non si era mai accorta. Marcelina si lamenta con Jacinto sul fatto che la cugina non vuole condividere i cioccolatini francesi che ha avuto in regalo da Donna Susana. Il marito prova a minimizzare ma l’arrivo di Casilda e il suo atteggiamento danno ragione a Marcelina.

