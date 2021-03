Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 marzo: Marcia vuol fare fuori Ursula!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 15 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 15 marzo, di Una Vita, Genoveva comunica a Ursula che ha intenzione di licenziarla ma la domestica reagisce minacciandola di rivelare a tutti il piano che la donna aveva con Alfredo Bryce per rovinare gli abitanti di Acacias, nonché particolari sulla sua morte. La Salmeron, però, non è per nulla intimorita da questo pericolo e decide di licenziarla comunque. Finalmente, dopo tanti tentativi falliti, Felipe e Genoveva riescono ad annunciare a tutti gli amici il loro fidanzamento e lo fanno durante un pranzo che offrono al Nuovo Secolo. Camino, sempre più felice delle lezioni di pittura di Maite, si lascia convincere dalla donna ad accompagnarla a visitare un museo. Felicia però non è felice di questa amicizia, anche perché ritiene che l’arte sia un modo frivolo e poco produttivo per trascorrere il tempo libero. Dopo aver finalmente conosciuto Maite, Antonito parla sempre più spesso di lei e questo suscita la gelosia di sua moglie Lolita che si sente sempre più a disagio con il suo corpo trasformato dalla gravidanza avanzata.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe accudisce amorevolmente Genoveva che ha ancora il braccio dolorante. La Salmeron è compiaciuta della situazione ma al tempo stesso vorrebbe riprendere in mano i preparativi del fidanzamento, per questo chiede all’avvocato di poter organizzare un altro pranzo con i vicini. Felipe, però, la rassicura dicendole che non ha intenzione di sposare nessuna altra donna all’infuori di lei e per questo può essere serena e pensare a guarire, poi faranno l’annuncio. Quando l’avvocato va via, arriva Ursula che ha saputo da Agustina che la sua padrona ha dichiarato di essere caduta e non ha raccontato dell’aggressione subita dalla domestica. Va quindi a casa della Salmeron per ritrovano un accordo con la donna ma Genoveva la accoglie con molta durezza. Intanto Marcia si mostra sempre più triste perché ha saputo che Felipe ha finalmente voltato pagina e ha deciso di sposarsi. Santiago ha capito il suo dolore e, senza farle trapelare nulla, decide di tirarle su il morale tornando prima dal lavoro e intrattenendola con dei giochi di prestigio che racconta di aver imparato in carcere. La Sampaio, per quanto sia triste, apprezza molto lo sforzo che il marito fa nei suoi confronti.

Maite ha modo di conoscere Antonino e…

Bellita, anche se è ancora scossa per la vicenda di Margarita, decide di mettere da parte le sue gelosie artistiche e incoraggia il marito che deve sostenere un importante provino. Ad accompagnare Josè è sua figlia Cinta che, fin dalle prime battute del padre sul palcoscenico, si rende conto che l’uomo è veramente portato per questo mestiere. In effetti il Dominguez riesce ad avere la parte. Lolita, sempre più esasperata dalle mosse commerciali di Marcelina e soprattutto dal suo grammofono, ha uno scatto d’ira ed esce in strada minacciosa. La discussione fra le due sta degenerando ma arriva Jacinto a mettere pace fra le due, promettendo a Lolita che sua moglie finirà di dare fastidio alla sua attività da quello stesso istante in poi. Quando Marcelina protesta, il marito le ricorda che i signori potrebbero decidere di cacciarli dal palazzo se non la smetterà immediatamente. Maite va a casa di Liberto per chiedere che venga fatta la manutenzione di una finestra rotta e così ha modo di conoscere Antonito. Fra i due c’è uno scambio di opinioni su argomento che riguardano l’attualità e così il Palacios ha modo di verificare non solo la bellezza della pittrice ma anche la sua intelligenza. Per questo motivo, quando più tardi si reca in bottega dalla moglie e scopre che Lolita deve portare una cassa pesante di provviste proprio a Maite, si offre di farlo al suo posto, suscitando il suo stupore.

