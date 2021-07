Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Felipe ha dei dubbi su Genoveva

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 16 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 16 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” non sapendo a chi credere fra Marcia e Genoveva, Felipe si confronta con il commissario Mendez il quale gli confessa che ormai è certo del coinvolgimento di sua moglie nella morte di Ursula, ma purtroppo non è riuscito ancora a trovare delle prove. Poi il poliziotto conferma all’amico che quello che Marcia gli ha raccontato corrisponde alla verità. Cinta è in agitazione perché deve organizzare il suo matrimonio con Emilio in pochi giorni. Nei preparativi viene aiutata da sua madre Bellita che, però, le confessa che ha forti sospetti sulle inclinazioni sessuali di suo marito José. Moncho si ammala e Lolita, non potendo contare sul marito e sul suocero che sono a prendere l’acqua della fonte del Montone Blu, si fa accompagnare da Carmen in ospedale. Felicia è decisa a far sposare sua figlia con il marchesino Ildefonso quindi comunica a Liberto che non accetterà un no da Maite: se vuole uscire deve convincere Camino ad accettare il matrimonio.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Cinta riceve una proposta di lavoro dall’Argentina per una tournée di diversi mesi. Quando però comunica la notizia a Emilio il ragazzo si rattrista molto perché teme che questo comporterà una nuova separazione. Così i due decidono di sposarsi il prima possibile, per partire come marito e moglie. Il Pasamar riceve la benedizione di sua madre che gli dice di partire comunque, anche se in casa c’è una situazione molto delicata con Camino. Mentre nel quartiere inizia a spargersi il pettegolezzo che fra la giovane Pasamar e Maite ci sia più di un rapporto tra maestra e allieva, Armando e Liberto vanno a trovare la pittrice in prigione per scoprire le sue condizioni di salute dopo l’aggressione subita dalle compagne di cella. I due provano a convincerla ad accettare le condizioni di Felicia dettate per la sua liberazione ma la donna si rifiuta dicendo che niente e nessuno potrà ostacolare il loro amore, quindi non spingerà mai Camino a sposare un uomo. Susana e Rosina ascoltano un discorso di Casilda che ha delle perplessità sui motivi per cui Camino va sempre a trovare Maite in carcere e cercano di non farle capire la verità.

Genoveva scopre Felipe e Marcia in procinto di baciarsi e fa una scenata chiedendo spiegazioni al marito. Interviene però la Sampaio dicendo alla rivale che ormai l’avvocato sa la verità e che lei è una persona meschina, che tenta di farla passare per una bugiarda quando l’unica bugiarda è lei che ha mentito fin dall’inizio solo per separarla da Felipe. Poiché il diverbio fra le due si fa più acceso, la Salmeron fa finta di cadere e di essere stata spinta da Marcia, tanto che l’avvocato è costretto a separarle e a portare Genoveva a casa. Una volta soli, tenta di mettere alle strette la moglie perché vuole sapere cosa c’è di vero in quello che la Sampaio ha raccontato. Ovviamente la donna nega tutto, provando a fargli credere che Marcia si è inventata ogni cosa solo per separarli e far fallire il loro matrimonio, ma Felipe non sembra convinto. Genoveva si rende così conto che il marito ama più la sua ex fidanzata di lei e fa appello al figlio che porta in grembo per portarlo dalla sua parte. Agustina continua ad essere molto strana con tutti e a evitare le altre domestiche, per riuscire a leggere più volte la misteriosa lettera che ha ricevuto. Casilda si rende conto che l’amica ha qualcosa che non va, ma a peggiorare la situazione interviene Laura che fa una serie di domande inopportune su Agustina e sul rapporto che la lega all’avvocato.

