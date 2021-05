Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: colpo di testa di Camino!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 17 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 17 maggio, di Una Vita, Camino prende una decisione davvero inaspettata: si presenta con una valigia a casa di Maite e le dice di non poter vivere senza di lei e di aver deciso di seguirla in Francia. Questo gesto colpisce molto la pittrice che acconsente a restare in città ma le dice che la loro frequentazione sarà solo amicale. Le condizioni di salute di Bellita inaspettatamente sembrano migliorare, tanto che la donna ricomincia a mangiare con gusto. La cantante approfitta di questo miglioramento per chiedere perdono ai suoi familiari per averli trascurati così tanto. Inaspettatamente, Liberto riesce a convincere Rosina a lasciare a Casilda la possibilità di partire per la vacanza di due settimane che ha tanto sognato e che finanzierebbe con i soldi della vincita della lotteria. Quando la domestica viene a sapere di aver ottenuto le ferie, è presa da gioia e paura allo stesso tempo.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 maggio: Maite chiude con Camino?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, la serenata che Cesareo ha intenzione di fare ad Arantxa non nasce sotto una buona stella visto che il guardiano e gli amici Servante e Jacinto sono davvero molto stonati. Per fortuna, però, il socio di Fabiana ha un’idea che salva la situazione: vestiti eleganti, faranno la serenata in playback, così da rendere tutto più gradevole. L’iniziativa ha successo e la domestica di casa Dominguez è davvero felice di quello che il suo fidanzato ha fatto per lei. Un momento di gioia è proprio quello che ci vuole, vista la situazione molto delicata che si sta vivendo in quella casa: le cure che i medici stanno somministrando a Bellita sembrano non dare effetto e la Del Campo, nei pochi sprazzi di lucidità, è convinta di dover morire presto. Per questo motivo chiama al suo capezzale José e Cinta, ricordando ad entrambi che appartengono a una famiglia di artisti, quindi non devono trascurare il loro impegno lavorativo. Cinta si lascia convincere e decide di confermare il suo debutto in teatro, anche supportata dal fidanzato Emilio, il quale non ha a sua volta una situazione facile in casa. Sua sorella Camino riesce a trovare una scusa per fare visita a Maite ma purtroppo ha una brutta sorpresa: la pittrice ha deciso di interrompere la loro relazione e di tornare a Parigi.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 14 maggio: Bellita morirà?

Genoveva non è incinta di Felipe?

Come mai una decisione di questo tipo? La nipote di Don Armando racconta all’amante di non averle detto proprio tutto del suo passato. La donna che aveva tanto amato e che le ha spezzato il cuore era già sposata: quando il marito ha scoperto la tresca con la pittrice, la donna per paura dello scandalo si è tolta la vita. Poiché non vuole che lo stesso accada a lei, così giovane e inesperta da essere anche tanto fragile, ha deciso di troncare ogni rapporto. Felipe riceve la visita di Ursula che gli racconta che Santiago non è il vero marito di Marcia ma è un impostore arrivato ad Acacias grazie ad Andrade e su sollecitazione della Salmeron, desiderosa di impedire le nozze dell’avvocato. In più, nel tempo è diventato l’amante di Genoveva e il figlio che la donna aspetta potrebbe essere proprio del brasiliano. L’avvocato non le crede e tenta addirittura di strangolarla, interrotto solo dall’arrivo della fidanzata. Subito dopo c’è un aspro confronto fra la coppia e Genoveva sembra riuscire a convincerlo della sua buona fede, anche se Felipe continua a mantenere un atteggiamento distaccato. per evitare di destare altri sospetti, la donna fa sapere a Israel che l’uccisione della Dicenta non può avvenire nell’immediato, altrimenti rischiano di essere scoperti visto che ormai Felipe è molto sospettoso.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 13 maggio: Rosina gelosa e furiosa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA