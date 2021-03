Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Ursula deve morire!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 17 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 marzo, di Una Vita, Felicia è sempre più preoccupata per i discorsi femministi che fa sua figlia e per questo motivo chiede ad Emilio di andare di nascosto nello studio della pittrice per capire come si svolge la lezione. Quando la ragazza, però, si rende conto della presenza del fratello, si arrabbia molto perché si sente controllata. L’uomo che ha fatto visita a Genoveva si chiama Fermin ed è evidente che è stato chiamato dalla Salmeron che ha intenzione di liberarsi una volta e per sempre di Ursula. Infatti gli dice di cercare una misteriosa persona che fa parte del passato della Dicenta. Finalmente va in scena lo spettacolo di beneficenza che vede protagonista Cinta e sua madre. Alla fine Margarita decide di prendere parte ma al momento dell’esibizione di Bellita, la moglie di Carchano si emoziona a tal punto da svenire all’improvviso. Lolita è sempre più gelosa di Antonito e del fatto che il marito parli solo di Maite e lo tratta male per questo motivo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe e Genoveva alla fine riescono ad organizzare un pranzo con Ramon e Carmen per ufficializzare il loro fidanzamento. Il Palacios è molto felice per l’amico e dice alla Salmeron che sicuramente saprà rendere felice l’avvocato. I quattro, molto felici in questa occasione, non si rendono conto che Marcia sta guardando dalle vetrine del ristorante la scena e piange perché immagina cosa stia succedendo. Per averne conferma, però, più tardi chiede a Lolita per quale occasione si siano riuniti tutti per pranzo e così la moglie di Antonito è costretta a raccontare la verità, dicendole che però forse per lei è meglio così, visto che dà ad entrambi l’opportunità di poter andare avanti con la propria vita. Genoveva, felice per aver finalmente conquistato il cuore di Felipe, ha però un altro problema da risolvere ed è rappresentato da Ursula. Per questo motivo invita a casa sua un uomo che sembra provenire dal suo passato con il quale concorda di portare a termine un certo affare del quale non specificano nulla. È evidente, però, che si tratta di una vecchia conoscenza della Salmeron perché i due parlano del loro passato e della vita che sono riusciti ad avere nonostante le avversità della vita.

Lolita è gelosa di Antonito che…

Camino viene rimproverata dalla madre perché perde tempo a parlare con Maite invece che lavorare al Nuovo Secolo e viene minacciata da Felicia di interrompere immediatamente le lezioni di pittura. I discorsi della pittrice, però, stanno facendo breccia nell’animo della ragazza che sogna di avere pari diritti degli uomini e di poter viaggiare nel mondo, andare a Parigi e conoscere i grandi artisti del mondo. Quando ne parla con Cinta, però, l’amica non capisce i suoi desideri. Bellita prova a convincere Margarita ad accettare i proventi dello spettacolo di beneficenza ma ancora una volta la moglie di Carchano rifiuta in modo sdegnato quella che ritiene essere elemosina. Lolita, forse per la difficoltà degli ultimi mesi di gravidanza, è molto gelosa di suo marito e dell’interesse che l’uomo sta mostrando nei confronti di Maite. Non potendolo ammettere chiaramente, però, indirizza tutte le sue ire nei confronti di Marcelina, spalleggiata da Felicia che è molto contrariata per il fatto che la giornalaia abbia deciso di regalare limonata fresca ai suoi clienti, rovinando gli affari del suo locale. Proprio la Pasamar decide di ricambiare con la stessa moneta. Cesareo trova il coraggio di far trapela ad Arantxa il suo interesse e finalmente la domestica di casa Dominguez sembra rendersi conto di quello che tutti gli altri abitanti di Acacias hanno capito già da tempo.

