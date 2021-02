Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 febbraio: Genoveva in pericolo?

Una Vita, Anticipazioni puntata oggi, 18 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 18 febbraio, di Una vita, Santiago inizia ad essere preoccupato perché le minacce si Genoveva, unite ai sospetti di Marcia, possono mettere in pericolo la sua posizione ad Acacias. In effetti l’uomo non è quello che vuole fare credere e soprattutto la Sampaio sembra essersene resa conto. Susana, convinta che Armando voglia lasciarla, decide di affrontarlo di petto e per questo lo costringe a dire tutta la verità. In realtà il diplomatico non vuole interrompere la relazione ma è stato richiamato dal re di nuovo in servizio e deve partire per l’estero immanentemente. Emilio, dopo aver saputo da Camino e Cinta quello che sua sorella ha scoperto su Carchano, decide di andare a cercare il famoso libricino rosso, nella speranza che possa contenere delle informazioni utili per smascherare le intenzioni del produttore. Alla messa per Martin tutti gli abitanti di Acacias si dimostrano affettuosi nei confronti di Casilda e le assicurano il loro appoggio in una ricorrenza così triste.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Il diverbio fra Genoveva e Santiago prende una brutta piega tanto che la donna lo ferisce con un rasoio. Riprendendo il controllo della situazione, però, Santiago le dice chiaramente che deve fidarsi di lui perché sono indissolubilmente legati e soprattutto perché lui è l’unico che può impedire a Marcia di correre fra le braccia di Felipe. Subito dopo lei rientra a casa e viene aggredita da Ursula che, fuori di sè, l’accusa di averle rubato la foto di Mateo. La Salmeron, però, non ha fatto nulla e inizia a dubitare della sanità mentale della sua domestica. Santiago, invece, torna alla locanda di Fabiana e viene accolto dalla donna e da Servante che gli propongono di restare lì nella stanza ad un prezzo simbolico e in cambio di qualche lavoretto di manutenzione alla locanda. Santiago accetta volentieri e poi comunica la notizia a Marcia che, però, non dimostra di essere felice come dice a parole. Intanto tutti gli inquilini della soffitta nonché i signori di Acacias cercano di stare vicini a Casilda che negli ultimi giorni è molto triste per l’anniversario della morte del suo Martin e dice a Rosina che la morte dell’uomo le ha insegnato a godere di ogni momento di felicità. Rosina è molto colpita perché si trova a vivere un momento un po’ difficile con suo marito Liberto.

Susana è sempre più nervosa perché pensa di essere stata usata da Armando che ha qualche motivo per allontanarsi sempre di più. Rosina allora chiede a suo marito di intervenire e, in qualità di capofamiglia, di rimettere Armando in riga perché non può comportarsi in questo modo nei confronti di sua zia. Bellita si è recata all’appuntamento con Carchano e la moglie, accompagnata da Cinta, ma l’incontro non va come sperato dai Dominguez. Il produttore, infatti, ha portato la stampa e davanti a tutti dichiara che la donna, sull’orlo del fallimento, sta mettendo un freno alla sua vena creativa, una censura bella e buona. Quando l’avvocato Toscano viene a sapere di questo episodio, propone a Bellita e Josè di andare fino in tribunale perché è convinto di vincere. Tuttavia Bellita è convinta che in questo modo Don Alfonso comunque riuscirà a rovinare la sua carriera perché il magistrato non riuscirà a fermare in tempo la pellicola. Anche Cinta è molto preoccupata e si confida con Camino ed Emilio, rimproverandosi soprattutto per non aver capito le intenzioni del produttore. Quando la Pasamar parla per la prima volta al fratello del taccuino rosso con sul quale Don Alfonso appunta tutti i suoi pensieri, Emilio sembra avere un’idea.



