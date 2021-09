Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 settembre: Antonito deciso a fare politica!

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, giovedì 2 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Felicia decide di affrontare Marcos e capire quali sono i reali motivi per cui ha deciso di andare ad Acacias a trovarla. L’uomo ammette di essere andato prima a Santander a cercarla e poi di averla raggiunta lì, nel tentativo di rivederla. Dopo la morte di sua moglie ha pensato tanto a lei e, quando ha saputo che anche la Pasamar era vedova, si è deciso a raggiungerla per proporle di vivere finalmente alla luce del sole l’amore che hanno solo potuto sognare da bambini. Felicia, però, non vuole una nuova relazione e preferisce solo un’amicizia. Marcos è dispiaciuto e va via ma dopo fa recapitare alla donna due biglietti per il teatro. Felicia è ben felice di accettare così chiede a Camino se può sostituirla nella chiusura del ristorante ma la figlia ha un appuntamento con Anabel. Questo fa andare su tutte le furie la donna perché teme che la figlia abbia un interesse sentimentale verso la figlia del suo corteggiatore e teme che lo scandalo possa arrivare alle orecchie di Ildefonso. Camino nega, poi la invita a non intromettersi nella sua vita ma soprattutto a rassegnarsi perché, anche se sta facendo di tutto per essere una buona moglie, non amerà mai il marito quanto ha amato Maite.

Genoveva sta facendo di tutto per screditare Felipe e ha anche detto alla domestica di allontanarsi per qualche giorno da Acacias. Quando l’avvocato lo viene a sapere, si chiede come mai tutte queste manovre e affronta la moglie per capire che cosa abbia in mente ma finisce solo con il litigare con lei, destando ancora più sospetti nei vicini. Laura si appresta a partire ma prima scopre che Casilda e Alodia stanno sparlando di lei e della sua ipotetica avventura con Felipe: il tradimento dell’avvocato è diventato ormai il principale argomento di conversazione del quartiere. Poi l’Alvarez Hermoso si confida con Ramon il quale lo invita ad avere pazienza.

Anche José ha una confessione da fare agli amici e cioè che non lo diverte più fare tardi ogni sera e organizzare feste come ha fatto la moglie il giorno prima. Non sa che Bellita, desiderosa di non fargli rimpiangere la decisione di essere rimasto in Spagna, sta provando a organizzare altre attività per tenerlo costantemente impegnato mentre il Dominguez vorrebbe solo potersi godere un po’ di pace. Lolita prende in giro Fabiana perché è convinta che, continuando a fare finta di essere sposata con Servante, alla fine i due soci stringeranno davvero una relazione sentimentale.

Una Vita, anticipazioni 2 settembre 2021

Nella puntata di oggi, giovedì 2 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino continua a frequentare Anabel anche contro il parere della madre perché vuole farle un dispetto e non accetta che Felicia provi a darle ordini anche ora che è sposata. Tuttavia è molto infastidita quando la figlia di Marcos prova a darle dei consigli per rendere la sua vita sentimentale più piccante. Antonito ha deciso di scendere in politica e prova a parlare con Armando per avere una possibilità con il partito liberale. Tuttavia il marito di Susana pensa che il ragazzo non sia pronto per la vita politica e che la sua candidatura potrebbe nuocere a quella di Ramon, per cui glielo sconsiglia. Questa risposta spinge Antonito a incaponirsi ancora di più e a rivolgere le sue attenzioni verso il partito dei conservatori. Genoveva entra di nascosto nell’appartamento di Felipe e riesce a sottrargli una copia delle chiavi di casa. Poi scrive dei biglietti che firma a nome di Marcia e li lascia in bella vista in modo che il marito possa trovarli.

