Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Ursula voleva uccidere Agustina

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 22 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 22 marzo, di Una Vita, scopriremo che Genoveva tutti sono venuti a sapere che è stata Ursula a pagare il Dott. Maduro affinché curasse male Agustina e la lasciasse quasi morire. I domestici della soffitta e tutti i signori di Acacias si radunano e la folla inferocita caccia via la Dicenta dal quartiere: la Salmeron sente di avere la vittoria finalmente in pugno ma Ursula farà in modo di ritornare ad Acacias per compiere la sua vendetta. Rosina, come tante altre persone, è molto affascinata da Maite e dai suoi racconti di vita parigina, per cui lancia l’idea di ricreare nel suo salotto uno dei circoli culturali parigini, nel quale radunare tutti gli artisti del quartiere. Servante, che non si è rassegnato all’idea di dover smettere la battaglia commerciale contro Felicia e Lolita, decide di lanciare a sua volta un proprio circolo culturale che sia in competizione con quello proposto da Rosina.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: Camino ispirata da Maite ma...

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, il piano di Genoveva di far credere a tutti che Ursula sia pazza sta dando i suoi frutti e la Salmeron minaccia la Dicenta di averla ormai in pugno e di essere vicina a distruggerla una volta e per sempre. Ursula, però, non si rassegna e le promette battaglia. La mossa di Genoveva è molto semplice: convoca Agustina a casa sua e le dice che, per l’affetto che ha iniziato a provare nei suoi confronti, non può tacere quello che ha scoperto. A quel punto entra in scena il Dott. Maduro che solo qualche mese prima aveva aiutato la Dicenta a far stare talmente male la domestica di Felipe da spingerla a tentare il suicidio. Agustina è molto scossa per quello che ha appena scoperto. Le mosse di Ursula, però, non sono da meno visto che qualche ora dopo si incontra di nascosto con Cristobal, l’uomo che ha ucciso Samuel, il primo e amatissimo marito di Genoveva. Intanto Marcia prova a rimettere sui giusti binari il suo matrimonio, facendo a Santiago una sorpresa: fa stringere la sua fede di nozze e lo invita ad indossarla nuovamente visto che anche lei farà lo stesso. L’uomo sembra molto felice e si convince sempre di più che deve fare di tutto per riuscire a trovare i soldi affinché lui e la Sampaio possano lasciare per sempre Acacias.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 18 marzo: Marcia lascia la città?

Margarita invita Bellita per la merenda e..

Felicia non riesce più a dissimulare il suo scarso gradimento nei confronti di Maite che sicuramente sarà un’ottima insegnante di pittura ma sta mettendo nella mente della figlia delle strane idee. Camino invece è talmente felice della sua nuova amica che le fa una sorpresa e le regala un ritratto da lei realizzato: la pittrice dice di non riconoscersi in quella donna così bella e poi la manda via con una scusa dall’atelier. Ramon prende in mano la situazione e fa incontrare a loro insaputa la nuora, Felicia, Marcelina e Servante, per stipulare una tregua nella loro guerra commerciale. Mentre le tre donne accettano di buon grado di fermare tutte le ostilità e i dispetti, il proprietario della pensione sembra essere il meno felice. Margarita invita Bellita a casa sua per fare merenda e per offrirle la sua amicizia, dopo aver messo da parte ogni ostilità nei confronti della cantante. Mentre la Del Campo sembra molto felice, qualcosa nell’atteggiamento della moglie di Carchano fa pensare che in realtà stia nascondendo qualcosa. Cesareo cerca ogni scusa possibile per fermare Arantxa in strada e poter parlare qualche minuto con lei e la domestica di casa Dominguez sembra finalmente essersi accorta delle attenzioni del guardiano e sembra molto intimidita in sua presenza, non sapendo bene come comportarsi durante un corteggiamento.

