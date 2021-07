Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Camino sposerà Ildefonso?

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 28 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Camino pensa di non riuscire più a vivere con sua madre e si è quasi rassegnata all’idea di non poter più rivedere l’amata pittrice. Così pensa che l’unico modo per riuscire ad avere più libertà e non dover vivere con sua madre è quella di sposare Ildefonso. Emilio non ne può più dei continui litigi a casa sua e confessa a Cinta di non vedere l’ora di sposarla e partire per Buenos Aires. Felipe, ancora distrutto per la morte di Marcia, giura a sé stesso che farà di tutto per trovare l’assassino e così assume un investigatore privato per scoprire dove si nasconda Santiago che sembra però essere già arrivato a Cuba. Genoveva, in un primo momento felice per essersi liberata della rivale, capisce che la morte della Sampaio ha fatto nascere nel marito una vera e propria ossessione.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Felipe vuole vendicare Marcia

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Felipe per rispetto di Genoveva che è incinta, decide di non partecipare al funerale di Marcia ma si offre di pagare tutte le spese per darle una degna sepoltura. Tuttavia Laura si rende conto che il suo signore è disperato e che piange dietro la finestra, mentre guarda passare il feretro della Sampaio. In realtà la morte della ragazza ha sconvolto tutti nel quartiere e alle esequie si presentano davvero tutti tranne l’avvocato e la moglie e Santiago, che sembra essere partito per Cuba. José prima del funerale si presenta a casa sua per chiedere alla moglie di partecipare alla funzione religiosa insieme ma la moglie, non riuscendolo ancora a perdonarlo, si rifiuta. Il Dominguez, però, le dice invece che sta esagerando e ha fatto diventare una tragedia una questione che poteva essere risolta molto più semplicemente. Così Bellita ragiona su quanto è successo e, prima di entrare in chiesa, dice al marito che sarà al suo fianco ma si tratta solo di una tregua per rispetto di Marcia.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Agustina vuole aiutare Gloria

Casilda fa un piccolo discorso in onore della sua amica Marcia, Lolita chiede a Liberto di sostituirlo nel portare a spalla la bara. Dalla finestra Genoveva assiste a tutta la scena e si congratula con se stessa per essersi liberata dell’ultimo ostacolo che la separava dal trascorrere tutta la vita insieme a suo marito Felipe. Dopo la cerimonia Cesareo, Servante e Jacinto si incontrano alla pensione: gli ultimi due credono fermamente che sia stato Santiago a uccidere Marcia, mentre Cesareo è sicuro che quella del coltello sia una messinscena per coprire il vero assassino della domestica. Cinta invece si intrattiene con il padre e gli dice che era convinta che sua madre l’avrebbe perdonato dopo il funerale ma in realtà non è stato così. C’è grande tensione anche al ristorante, dove Camino non riesce a perdonare sua madre per il fatto di aver costretto Maite a lasciare per sempre la città. Felicia è pentita per aver fatto soffrire la figlia ma è fermamente convinta che sia l’unico modo per preservare il suo futuro. La ragazza, però, non è d’accordo e per questo motivo si chiude in un rigido mutismo decidendo nuovamente di non parlare, come prima della sua guarigione.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 luglio: colpo di scena per Antonito e Lolita

© RIPRODUZIONE RISERVATA