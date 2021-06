Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Marcia si allontana da Santiago

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 29 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Marcia non vuole più partire per Cuba con Santiago e lo lascia, anche se l’uomo spera ancora in un ripensamento della moglie. Marcia chiede ospitalità alla sua cara amica Casilda, nell’appartamento della soffitta dove vivono tutti i domestici. Lolita chiede a Jacinto di insegnare ad Antoñito il suo grido da pastore, l’unica cosa che riesce a placare il pianto del piccolo Moncho.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” la storia tra Camino e Maite è stata scoperta. Oltre ad aver obbligato Emilio a sorvegliare la sorella, Felicia si reca allo studio della pittrice per avere un faccia a faccia con lei. A consolare la sorella ci pensa Emilio, ma Liberto ha scoperto che l’artista sta per scappare da Acacias, ma viene arrestata. Inaspettatamente Liberto decide di aiutare le due ragazze. Intanto Marcia è svenuta dopo essere arrivata tardi al matrimonio di Felipe e Genoveva. La ragazza viene soccorsa da Santiago, ma dopo aver scoperto la verità sul marito da Andrade non vuole più avere niente a che fare con lui.

