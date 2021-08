Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 agosto: Laura alleata di Genoveva?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Oggi, lunedì 30 agosto, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni.

Genoveva riceve la visita delle signore di Acacias che sono andate in ospedale per avere notizie della sua salute. La Salmeron reagisce molto male ai pettegolezzi fra Susana e Rosina e così le caccia via, accusandole di essere solo in cerca di notizie fresche sulle quali sparlare. Poi tratta malissimo anche Felipe, accusandolo di essere il solo colpevole della morte del suo bambino. L’avvocato prende molto male le parole della donna e inizia a bere per dimenticare. La domestica Laura lo riporta a casa, visto che non si regge in piedi. La mattina dopo l’Alvarez Hermoso si sveglia completamente confuso e scopre che nuda, nel letto accanto a lui, c’è proprio Laura. Pensando di aver commesso un grosso errore, scappa via dalla casa. Rosina e Liberto ricevono la visita di Aizim che è venuto da loro per chiedere ufficialmente la mano di Casilda. I due sono molto spiazzati perché non immaginavano che la domestica avesse conosciuto qualcuno durante il suo viaggio.

La tensione fra Ildefonso e Camino è palpabile, tanto che quando il marchesino parte per andare qualche giorno a caccia con il nonno, la ragazza tira un sospiro di sollievo. È turbata perché il marito non ha ancora tentato di sfiorarla neanche con un dito ma non ha il tempo di rammaricarsi troppo perché riceve l’inaspettata visita di Anabel con la quale scoprono di avere molte cose in comune. Le due decidono che devono riuscire a fare di tutto per convincere i genitori a uscire a cena insieme. Felicia non sa se incoraggiare Marcos o meno. A turbare il loro rapporto, però, arriva una lettera di una vecchia amica di entrambi. José ha fatto felice Bellita decidendo di rimanere ad Acacias ma a partire è Julio: il momento del distacco è molto triste per tutta la famiglia. Servante si comporta in modo molto strano con Fabiana e la donna alla fine è costretta a chiedergli come mai. Il suo socio alla fine decide di chiedere la sua mano, mandando su tutte le furie Fabiana che non ha mai pensato a lui in modo romantico. La donna scopre, però, che il vero motivo di questa proposta è il fatto che solo le coppie sposate possono partecipare al concorso delle pensioni.

Una Vita, anticipazioni 30 agosto 2021

Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola “Una Vita” della puntata di oggi, lunedì 30 agosto, Laura si confida con Genoveva e le dice che Felipe, completamente ubriaco, ha abusato di lei. La Salmeron decide di denunciare l’accaduto alla polizia. L’avvocato prova a discolparsi dicendo che il rapporto è stato consenziente ma la donna lo caccia via di casa, poi si preoccupa di raccontare tutto ai vicini per screditare il marito. Subito dopo la padrona di casa paga profumatamente la sua domestica dicendole che ha fatto davvero un buon lavoro. Felicia ha dei dubbi sui reali motivi per i quali Marcos si è trasferito ad Acacias e questi sospetti sono confermati da una lettera da parte di un’amica in comune, Marcela Zamora, che le racconta tutta la verità. Così la Pasamar decide di affrontare il suo pretendente. Bellita vuole trovare il modo per ringraziare suo marito José per averla capita e aver deciso di restare ad Acacias. Così chiede aiuto alle sue amiche per riuscire a organizzare per lui qualcosa di davvero speciale.

