Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 dicembre: Felipe Vs Mauro, ha mentito!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 30 dicembre

Ultima puntata dell’anno per Una Vita che tornerà in onda oggi pomeriggio per la gioia dei fan e in cui ancora Mauro e Felipe saranno protagonisti. I due sono riusciti a trovare Marcia ma la cifra chiesta da Andrade è davvero troppo alta ma mentre l’avvocato era convinto che Mauro fosse dalla sua parte, lui era interessato a mettere le mani sul trafficante di donne. Ma cosa ne sarà di loro adesso? Per ora sembra proprio che la lotta finale andrà in scena proprio nella puntata di oggi e poi in quella di gennaio dopo la delusione di Felipe convinto che Mauro sia solo un impostore e che non sia mai stato suo amico come ha voluto far credere. Scopriremo solo nelle prossime ore come andrà a finire tra loro, questo è certo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Mauro e Felipe finalmente sono riusciti a conquistare la fiducia di Andrede, il famoso trafficante di donne e schiave di colore.

Riuscire a convincerlo ad entrare in affari con loro non è stato per niente facile, ma una volta riusciti, finalmente l’avvocato era sicuro di rivedere la sua Marcia. Le donne si trovavano in un luogo segreto e sarà il trafficante a consigliare ai due di stare lì e di trascorrere del tempo con loro e purtroppo di provarle come se fossero delle merci prima dell’acquisto. Ma purtroppo tra le schiave lì nel covo non c’è nessuna traccia di Marcia ma l’avvocato non si arrende e chiede di vedere quelle riservate ai clienti più prestigiosi e facoltosi e così ecco apparire Marcia. Alla vista della sua innamorata, Felipe si infurierà tanto da rischiare di far saltare l’intero piano e per questo motivo Mauro cercherà di frenarlo perché una mossa falsa potrebbe far saltare tutto all’aria. Per cercare di riprendersi Marcia a qualunque costo, Felipe sarà costretto a fare un’offerta ad Andrede come se fosse uno spietato compratore di merce umana ma la somma che il trafficante chiederà per concedere Marcia è stata davvero alta. Mauro cercherà di calmare la fretta di Felipe nel recuperare la somma necessaria per l’acquisto di Marcia, anche perché il suo scopo principale è quello di arrestare Andrede e così l’avvocato, all’oscuro che Mauro rivesta un ruolo fondamentale nel corpo della polizia e che collabori con Mendez, è convinto di potersi fidare di lui come amico ma quando la verità verrà a galla succederà di tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA