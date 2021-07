Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Cinta e Camino litigano!

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 30 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 30 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Carmen ha modo di parlare con Fabiana e capisce che la donna è dispiaciuta per non essere stata coinvolta da Lolita nel battesimo di Moncho. Così decide di rinunciare all’incarico per dare alla nuora la possibilità di chiedere alla proprietaria della pensione di fare da madrina al neonato: Fabiana accetta con molta gioia. José è stanco dell’atteggiamento della moglie, ancora offesa per la questione di Julio. L’uomo spera che questo ultimatum possa convincerla a ritornare sui suoi passi ma ottiene l’effetto contrario: la donna gli dice chiaramente che non ha intenzione di vederlo mai più. Cinta e Camino hanno una discussione perché la Dominguez pensa che l’amica si stia comportando in modo molto egoista, pensando solo a se stessa e non immaginando che il suo atteggiamento sta spingendo Emilio a rinunciare alle nozze. Così suscita una reazione nella ragazza che ha una crisi e inizia a pensare che per lei la soluzione migliore sia quella di sposare Ildefonso.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Agustina lascia Acacias

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Camino si ostina nel suo mutismo e non parla neanche quando riceve la visita di Ildefonso che le racconta un episodio della guerra che l’ha scosso particolarmente e dal quale non pensava di riuscire a riprendersi, così le promette che, qualunque cosa lei deciderà di fare circa la sua proposta di nozze, lui ci sarà sempre per lei e le tenderà una mano ogni volta che ne avrà bisogno: questo fa sentire alla ragazza ancora di più i sensi di colpa per non avergli detto tutta la verità. Agustina decide di lasciare per sempre Acacias e di andare a occuparsi di Gloria, così saluta tutti e lascia per sempre la soffitta, fra la disperazione di tutti i suoi amici che decidono di organizzarle una festa di addio prima della sua partenza. Carmen va al ristorante di Felicia per ordinare la torta del battesimo di Moncho e, parlando con la proprietaria, viene a scoprire che in realtà Lolita avrebbe voluto Fabiana come madrina ma alla fine ha ceduto alle pressioni di Antonito, chiedendo a Carmen di ricoprire questo ruolo. Questa novità inaspettata ferisce molto la moglie di Ramon che era felicissima della possibilità di essere la madrina del bambino, così da cementare ancora di più il legame con la sua nuova famiglia.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Camino sposerà Ildefonso?

José sta provando in tutti i modi a riconquistare Bellita ma, qualsiasi cosa faccia per lei, dai regali alle serenate, non riesce a ottenere il suo perdono e la situazione sembra sempre più difficile. Più tardi Cinta ed Emilio parlano con Alodia e scoprono che Julio piange disperato tutti i giorni perché pensa che sia colpa sua se il matrimonio di José sta andando in frantumi. Così decide di andare a parlare direttamente con Camino per cercare di risolvere la situazione. A quel punto Emilio è costretto a raccontarle la verità del motivo per cui Camino si comporta in questo modo: la Dominguez è sconvolta dalla rivelazione ma ancora di più per il fatto che il fidanzato le dice che pensa di rimandare il matrimonio per risolvere prima la situazione difficile che c’è a casa sua. Felipe comunica a Genoveva l’intenzione di partire per Cuba per trovare Santiago e assicurarlo alla giustizia. La Salmeron, però, reagisce molto male e lo accusa di tenere più alla memoria di una morta che alla donna che ha sposato e che porta in grembo suo figlio. La discussione fra i due, però, viene interrotta dall’arrivo di Agustina, venuta a salutare i suoi signori: Genoveva la tratta molto male e va via dicendo di non sentirsi bene, mentre Felipe è davvero dispiaciuto dalla partenza della sua fidata domestica.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Felipe vuole vendicare Marcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA