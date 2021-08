Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 31 agosto: Fabiana “sposa” Servante

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, martedì 31 agosto, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Felipe chiede a Laura spiegazioni su che cosa sia successo la notte che hanno dormito insieme perché lui non ricorda assolutamente nulla. La domestica gli racconta di averlo aiutato a tornare a casa poiché era completamente ubriaco, poi che una volta in camera sono andati a letto insieme. Si affretta, però, a rassicurarlo sul fatto che non c’è stata violenza. L’avvocato, però, non crede a una sola parola e l’accusa di essersi inventata tutto per il suo tornaconto personale, visto che in passato non si è fatta scrupolo di tradire Genoveva per soldi. A quel punto Laura reagisce molto male e inizia a urlare che lui ha abusato di lei. Proprio in quel momento entra Genoveva che chiede spiegazioni su che cosa stia succedendo e prende immediatamente le difese della domestica. Poi aggiunge che farà di tutto per far sì che tutti quanti sappiano di che razza di uomo sia in realtà.

Bellita chiede la complicità di Alodia per organizzare una bella sorpresa a José. Antonito, invece, sogna di avere un futuro nella politica come il padre e di riuscire a guadagnare la stima e l’affetto di tutti durante un comizio elettorale. Casilda è angosciata dall’idea che Azim non si rassegni all’idea di non poterla sposare e così chiede l’aiuto di Liberto per convincere il ragazzo a tornare immediatamente in Marocco. Felicia non riesce a trovare la lettera che la sua amica di infanzia le ha inviato e così si decide a chiamarla, venendo così a scoprire i veri motivi per i quali Marcos ha deciso di venire ad Acacias. Camino riceve un biglietto dal marito nel quale viene avvisata che non farà ritorno neanche il giorno dopo. Rosina chiede a Camino se va davvero tutto bene con Ildefonso ma la ragazza nega qualsiasi problema.

Una Vita, anticipazioni 31 agosto 2021

Nella puntata di oggi, martedì 31 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” Genoveva non perde occasione per raccontare a tutte le vicine di Acacias quanto accaduto tra Felipe e la loro domestica. Poi si incontra di nascosto con Laura e si complimenta per la riuscita del loro piano. Felicia affronta Marcos perché vuole conoscere i veri motivi per i quali ha deciso di lasciare il Messico e trasferirsi nuovamente in Spagna. Poi parla con Anabel e le ricorda che sua figlia è una donna sposata e non può trascorrere troppo tempo in sua compagnia. La Pasamar, infatti, teme che Anabel abbia sostituito Maite nel cuore della figlia. Fabiana accetta di fingere di essere sposata con Servante per partecipare al concorso delle pensioni, ma scoprono che un ulteriore requisito per la partecipazione è quello di avere un figlio.

