Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 4 gennaio: Mauro pronto a soccorrere Felipe?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 4 GENNAIO

Nella puntata di oggi, lunedì 4 gennaio, di Una Vita il repentino arrivo di Mauro, del Commissario Mendez e dei suoi uomini salva Mauro da morte certa in quanto Andrade è pronto a sparargli. Tuttavia, nella concitazione che segue all’irruzione della polizia, due colpi di pistola vaganti colpiscono Marcia che cade a terra gravemente ferita. Emilio scopre, prima che sia troppo tardi, che l’uomo che sta spiando Cinta e Camino non è uno sgherro di Ledesma ma un produttore cinematografico che è rimasto colpito dalla bellezza delle due giovani e vorrebbe scattare loro qualche foto prima del provino ufficiale. Casilda ha appena scoperto di aver ricevuto un’eredità che non immaginava e la sua potrebbe davvero cambiare all’improvviso. Susana ha finalmente terminato il nuovo disegno da portare al concorso, poco convinta della sua opera perché troppo influenzata dalle amiche. Tuttavia l’esito del concorso le riserverà delle sorprese che non immaginava davvero.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felice per essere finalmente fidanzata ufficialmente con Emilio, Cinta vorrebbe ora concentrarsi sulla sua carriera e per questo chiede alla madre il permesso di presentarsi ai provini per il nuovo cast di attori del cinematografo. Bellita, però, non è così convinta di questa opportunità ma promette alla figlia di pensarci. La stessa cosa fa anche Felicia quando Camino le chiede il permesso di andare insieme alla sua futura cognata ai provini. Rosina si sente in una situazione molto difficile perché, dopo aver spinto la zia Susana a partecipare al concorso di disegno di moda, ora non sa come dirle che il modello che pensa di presentare è davvero brutto. Quando accompagna l’amica alla bottega di Lolita per avere un parere sul disegno, anche la moglie di Antonito dice all’ex sarta, con molto poco garbo, che il modello è brutto e poco attuale. Questo spinge la sarta ad avere un momento di difficoltà emotiva ma non si arrende e decide di ripartire da zero e creare un altro modello. Liberto fa di tutto per tenersi lontano da questo intreccio perché sa quanto la zia sia permalosa e si offenda facilmente.

Felipe è riuscito a mettere insieme le 15mila pesetas che gli servono per riscattare Marcia: incredibilmente a dargli quello che mancava è stata proprio la persona più insospettabile e cioè Genoveva. Si reca così fiducioso a casa di Andrade per consegnare la cifra e riportare a casa la sua amata, ignorando che proprio la Salmeron ha avuto precedentemente un incontro con Andrade, raccontando allo schiavista chi sia veramente Felipe e perché voglia comprare la schiava. In attesa di parlare con Cesar, l’avvocato si rende conto di essere solo con Marcia e propone alla ragazza di scappare ma la Sampaio è troppo spaventata perché conosce la ferocia di questa banda. Andrade con i suoi uomini entrano poco dopo e lo schiavista si fa consegnare i soldi, poi rivela all’Alvarez-Hermoso di sapere chi sia in realtà. Decide, quindi, di tenersi i soldi e di non consegnare la ragazza, deciso a fare fuori Felipe, colpevole di aver tentato di imbrogliarlo. Quando la situazione si fa davvero difficile, Mauro fa irruzione alla villa, precedentemente avvisato dalla prostituta con la quale ha stretto i rapporti. Andrade, sentendosi ormai braccato, si fa scudo con il corpo di Marcia e le punta una pistola alla tempia per riuscire a lasciare la villa senza essere fermato. Fabiana e Cesareo mettono spalle al muro Servante, facendo venire a galla la bugia che ha inventato per non salire sul dirigibile del re. Il giorno dopo, però, sul giornale i suoi amici leggono che il primo volo è andato benissimo, canzonando Servante che ha perso una bellissima occasione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA