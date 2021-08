Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 agosto: Cesareo viene arrestato!

Una vita, anticipazioni puntata oggi 5 agosto

Nella puntata di oggi, giovedì 5 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” Camino si convince ad assistere allo spettacolo del tenore italiano, accompagnata da Ildefonso e da tutta la sua famiglia. All’uscita dal teatro la compagnia si imbatte in un personaggio nuovo che risponde al nome di Marcos Bacigalupe e che sembra molto interessato agli abitanti di Acacias. Felipe è sempre più sospettoso nei confronti di sua moglie ma Genoveva, convinta di aver ormai depistato il Commissario Mendez, chiede al marito di salvare le apparenze davanti agli amici, anche per rispetto al bambino che attende. L’avvocato sembra acconsentire, poi propone a Laura di ricompensarla con una cifra molto generosa per qualsiasi informazione riuscirà a fornirle su sua moglie e i suoi movimenti sospetti. Intanto c’è un colpo di scena nelle indagini per la morte di Marcia: dopo aver escluso Santiago dai sospettati, Mendez arresta il guardiano Cesareo convinto che si tratti del vero colpevole. Gli abitanti della soffitta, ignari di quanto sta accadendo al loro amico, sono tutti a festeggiare il battesimo di Muncho.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Cinta prova a coinvolgere Camino nei preparativi delle doppie nozze ma la ragazza non sembra essere coinvolta più di tanto, visto che al marchesino è legata solo da un rapporto di affetto ma non pensa che riuscirà mai ad amarlo. Il suo futuro fidanzato, però, tenta di stupirla portandole in regalo dei biglietti per assistere all’opera di un famoso tenore italiano e ne regala uno anche a tutta la famiglia Pasamar e ai Dominguez. Appena rimasti soli, vedendo la titubanza della fidanzata, Ildefonso si affretta a dirle che non intende forzarla la prima notte di nozze ma che è disposto ad aspettare che la ragazza si senta pronta, nel frattempo spera almeno che dopo le nozze possano diventare buoni amici. Anche Cinta ha il suo bel da fare con Bellita perché la Del Campo si è messa in testa che la figlia debba indossare il suo vestito di nozze per il matrimonio che a breve celebrerà con Emilio mentre la ragazza ne vorrebbe uno nuovo. Intanto a casa Palacios fervono i preparativi per il battesimo di Muncho.

Dopo essere stato cacciato di casa da Genoveva, il Commissario Mendez va nello studio di Felipe per parlare con l’avvocato e farsi aiutare nelle indagini. L’Alvarez Hermoso confessa al poliziotto di aver scoperto che Santiago è stato a casa di sua moglie il giorno prima che la Sampaio fosse uccisa ma il commissario ne era già a conoscenza e ne approfitta per confessare all’amico che inizia a pensare che il Becerra non sia il vero assassino di Marcia perché, se fosse stato accecato dalla gelosia, avrebbe rivolto la sua rabbia contro l’amante della moglie. Il giorno dopo il poliziotto con un inganno va a trovare Servante e riesce a farlo parlare di Cesareo. Involontariamente il proprietario della Buena Noche rivela dei particolari che potrebbero compromettere il suo amico.

