Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 luglio: Camino sposerà Ildefonso?

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 5 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 5 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Camino ha accettato l’anello di Ildefonso per un solo motivo: intende venderlo per avere il denaro necessario per convincere la lavandaia Concha Lopez a ritirare la denuncia nei confronti di Maite. Quando confessa al fratello che è solo per questo motivo che ha tenuto l’anello e che non intende sposare il ragazzo, Emilio non trattiene il suo biasimo. La tournée di Cinta è terminata e la Dominguez rientra ad Acacias, trovandosi a dover gestire il desiderio del fidanzato di sposarsi quanto prima. La cugina di Julio fa un colloquio con Bellita per diventare la nuova domestica ma l’impressione che la Del Campo ha della ragazza non è delle migliori. Felipe, non volendo perdere Agustina, le chiede di restare a lavorare nel suo vecchio appartamento. Genoveva non dimostra esplicitamente il suo disappunto, ma alla domestica viene recapitata una lettera che reca una scritta con del sangue.

Una Vita/ Anticipazioni puntata serale 3 luglio: Camino in carcere da Maite

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita”, dopo aver fatto ricadere la colpa su Augustina per alcuni documenti scomparsi, Genoveva continua con il suo piano per sbarazzarsi della domestica organizzando un piccolo incidente domestico: nulla di grave ma sufficiente a far pensare al marito che ormai la donna sia troppo anziana per occuparsi di loro, della casa e del futuro bambino. L’avvocato oppone comunque resistenza, poi va a parlare direttamente con Agustina in soffitta cercando di convincerla che è arrivato il momento di godersi la sua meritata pensione. Più tardi la Salmeron si reca in bottega per acquistare dei pasticcini e ha un duro scontro con Marcia che le dice senza mezzi termini che sa perfettamente che è stata lei a far arrivare Santiago in città per rovinare le sue nozze e che dirà tutto a Felipe, con l’appoggio di Andrade pronto a confessare la verità. Genoveva, però, si sente molto sicura di sé perché ha saputo che l’uomo è morto in carcere il giorno precedente. Le intima quindi di stare lontana da suo marito visto che è solo una sguattera. Le preoccupazioni per la Salmeron, però, non finiscono qui visto che poco dopo a casa riceve la visita del commissario Mendez che le comunica che un importante e nuovo testimone le attribuisce un ruolo nella morte di Ursula.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 luglio: Padre Anrubia e la lettera di Ursula

Dopo aver sentito che la polizia sta per giungere alla verità sulla morte della Dicenta, Santiago prova un’ultima volta a convincere Marcia a dargli una seconda occasione e a partire con lui per Cuba. Poiché la donna gli dichiara tutto il suo disprezzo, il Becerra decide comunque di lasciare Acacias per non correre ulteriori pericoli. Camino riesce a vedere Maite con l’aiuto di Liberto ma si rende conto che non può fare nulla per aiutarla. Una volta tornata al ristorante e dopo l’ennesimo litigio con sua madre, riceve la visita di Ildefonso che le regala un anello e le chiede di sposarlo. La Pasamar non sa cosa rispondere e prende tempo. Mentre Emilio è sempre più inquieto perché da quando Cinta è partita chiama solo la madre e con lui parla molto poco, José prova a raccontare tutta la verità su Julio alla moglie ma Bellita appena sente nominare il ragazzo si infuria, perché ha sentito dei pettegolezzi sul giovane che non gli sono piaciuti. Intanto il ragazzo ha fatto arrivare dal paese sua cugina con l’intento di farla lavorare come domestica proprio a casa dei Dominguez. Cesareo racconta agli inquilini della soffitta che la sua storia con Arantxa è terminata senza alcun rancore e chiede di non essere giudicato male se ha capito che la vita in campagna non era adatta a lui.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: chi è Concha Lopez? Camino indaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA