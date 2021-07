Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Susana e Armando tornano ad Acacias

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 6 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” finalmente Susana e il marito rientrano a casa e tutti si prodigano per far sì che i due non vengano a sapere dell’arresto di Maite. Alodia effettua il colloquio con Bellita ma la Del Campo inizialmente non è colpita favorevolmente dalla ragazza, anche perché sospetta che abbia qualche rapporto di parentela con Julio che ora non vede di buon occhio. Tuttavia alla fine decide di assumerla lo stesso. Cinta ed Emilio, provati dalla separazione, decidono di sposarsi quanto prima ma non sanno come comunicare la notizia ai genitori di lei. Anche Genoveva riesce a trovare una nuova domestica, che risponde al nome di Laura. La ragazza, però, sembra nascondere un oscuro segreto e soprattutto fa troppe domande in giro, soprattutto agli altri domestici che vivono in soffitta. Ad Agustina viene recapitata una misteriosa lettera che non contiene il nome del mittente ma è scritta con del liquido rosso che sembra proprio sangue.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Emilio chiede alla sorella Camina se sta tenendo l’anello che le ha regalato Ildefonso perché pensa di sposarlo. La ragazza, però, gli dice con molta chiarezza che non vuole diventare sua moglie, né ora né mai, ma pensa di utilizzare il gioiello per darlo alla lavandaia: pensa infatti che la donna sia stata pagata per denunciare Maite e che quindi, in cambio di una ricompensa più alta, accetterà di raccontare la verità. Emilio le fa notare che quello che intende è un furto e che il marchesino, sentendosi umiliato perché rifiutato, la denuncerà sicuramente. La ragazza risponde che non ha altro modo per procurarsi il denaro per aiutare la pittrice, senza la quale non può essere felice, ma il fratello la invita a sposare Ildefonso, fare dei figli e cercare la felicità in altro modo perché accanto a Maite non potrà mai esserlo. Più tardi Camino si reca nello studio della pittrice per raccogliere delle cose che Liberto le porterà in carcere e ha un momento di sconforto ripensando a quanto sono state felici in quella casa. Emilio, invece, riceve una bella sorpresa: Cinta è rientrata prima dalla tournée ed è corsa subito da lui perché ha sentito molto la sua mancanza.

Julio presenta a Josè sua cugina Alodia che è in cerca di lavoro e la propone come domestica a casa Dominguez. L’uomo promette di pensarci ma prima deve parlarne con Bellita. Agustina, molto colpita dalle parole di Genoveva circa la sua impossibilità a lavorare, chiede a Filipe di parlare perché ha intenzione di dimettersi. L’avvocato, però, non vuole privarsi di lei e così le propone una soluzione di compromesso: per la casa padronale che divide con sua moglie cercheranno un’altra domestica mentre la sua anziana collaboratrice si occuperà dello studio e gli farà da assistente personale. Agustina accetta con molta gioia. A casa Palacios la notte non si riesce a dormire per colpa di Moncho e purtroppo neanche le lezioni di yeppayaa impartite da Jacinto sembrano dare i loro frutti. Così Ramon e Antonito continuano a esercitarsi e si vestono da pastori per riuscire a immedesimarsi meglio nella parte. Tutto quello che riescono ad ottenere, però, è una brutta figura con gli amici e i vicini di casa perché al neonato il loro grido di richiamo delle pecore ancora non piace. Rosina, con l’aiuto di Bellita e di Genoveva, organizza a casa della Salmeron un piccolo rinfresco per festeggiare il ritorno di Susana e Armando nel quartiere, al termine del loro viaggio diplomatico.

