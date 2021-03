Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 marzo: José confessa alla moglie le ambizioni

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 6 marzo

L’incontro fra Felipe e Marcia finisce molto male perché la ragazza lo accusa di averla dimenticata troppo in fretta e di aver subito ricominciato la sua vita insieme a Genoveva. L’avvocato si sente molto offeso per questa illazione, soprattutto perché è stata lei a lasciarlo per tornare con suo marito, quindi i due litigano ferocemente e la Sampaio gli intima di non avvicinarsi mai più a lei e di vivere la sua vita. Quando poi Marcia rientra alla locanda, trova Santiago che sta chiacchierando con Servante mentre ascoltano musica: appena vede sua moglie la invita a ballare ma si rende conto che c’è in lei qualcosa che non va, una certa tristezza. Intanto rientrano ad Acacias Marcelina e Jacinto con una grande notizia: Remigia è viva e vegeta, quindi al custode è tornata la sua voglia di vivere e di ridere. Per farsi perdonare per tutto quello che ha fatto passare ai suoi amici, Jacinto invita tutti in soffitta per mangiare i prodotti che hanno portato dal paese. Agustina e Fabiana sono molto preoccupate per Ursula e per la sua salute mentale, sempre più instabile. Quando la Dicenta prova a lasciare la soffitta, le due amiche si inventano di tutto per riuscire a trattenerla in casa.

Una Vita, dove siamo rimasti

Josè è finalmente felice perché, dopo che ha avuto il coraggio di confessare alla moglie che sta cercando di entrare in una compagnia teatrale amatoriale, è libero di esercitarsi anche con l’aiuto dei familiari e senza alcuna limitazione. Ad essere molto arrabbiata è però Arantxa perché c’è rimasta molto male che la sua signora non ha ascoltato il suo consiglio e ha deciso comunque di andare a trovare Margherita, di nascosto dal marito e dalla figlia. Cinta, invece, racconta a Emilio di voler ritornare sulla scena ma con un progetto nuovo, uno spettacolo innovativo. Per questo motivo chiede al fidanzato di accompagnarla a vedere uno spettacolo quella sera stessa. Camino osservala scelta ed è molto felice per il fratello e l’amica, anche se nutre un po’ di sana invidia per la coppia, in quanto vorrebbe anche lei una persona accanto in grado di farle sciogliere il cuore e strapparla dalla vita anonima e dal lavoro al ristorante. Maite incontra Ramon e fa la conoscenza con il Palacios con il quale ha tanti punti di contatto. I due vengono poi interrotti da Liberto che è venuto ad invitare la nipote di Don Armando per un rinfresco quel pomeriggio a casa sua. Quando Maite va via, dopo aver accettato l’invito, i due uomini commentano il fatto che nel quartiere non c’è mai stata una donna così elegante e diversa da tutte le altre.

Una vita, cosa succederà?

Nella puntata di domenica 7 marzo, Ursula è sempre più preda delle allucinazioni e si reca a casa di Genoveva, convinta che la donna sia in realtà Cayetana. Fra le due scoppia un litigio e la Dicenta aggredisce la Salmeron che viene salvata solo dall’intervento di Felipe che riesce a separare le due donne. Tutto il quartiere, intanto, è affascinato da Maite e dalle sue originalità ma la più stupita di tutti sembra essere Camino che ritrova nella donna tante caratteristiche che vorrebbe avere a sua volta. Quando la pittrice viene a sapere che anche la figlia di Felicia disegna, si propone di darle qualche lezione. Mentre Josè prova, con l’aiuto di Cinta, la sua parte, nel tentativo di essere scelto come attore, Bellita si reca a casa di Margherita, la moglie di Carchano, che con l’arresto del marito versa in una situazione di difficoltà economica. La Del Campo si propone di aiutarla ma riesce solo a farla infuriare: la donna l’accusa di essere la causa di tutte le sue sofferenze.



