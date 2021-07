Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Mendez conosce già Laura?

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 8 luglio

Nella puntata di oggi, giovedì 8 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Mendez torna a casa di Felipe e Genoveva per interrogare nuovamente la donna sull’omicidio di Ursula e ha modo di conoscere la nuova domestica, Laura. Resta molto colpito da questo incontro perché ha la sensazione di conoscere già la ragazza. Armando confessa a Liberto di conoscere già le inclinazioni sessuali della nipote ma di non aver mai dato troppo peso alla cosa. Ora che la donna è stata arrestata, lui farà di tutto e utilizzerà le sue conoscenze per riuscire a farla uscire, anche se ovviamente non approva il comportamento della pittrice. Susana, invece, non reagisce con la stessa calma del marito e inorridisce quando le raccontano di cosa è accusata la nipote acquisita. Camino continua a indagare su Concha Lopez e scopre che forse i suoi sospetti non sono così campati in aria.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” dopo aver ricevuto una lettera Santiago decide di lasciare immediatamente la pensione, ma prima salda a Servante il suo debito, lasciando denaro per qualche giorno in più in modo che Marcia possa andare con calma a riprendere le sue cose. Proprio mentre sta per andare via, incrocia la moglie la quale gli chiede quali siano i suoi piani per il futuro e dove stia andando così di corsa. Il Becerra, però, le consiglia di lasciare Acacias: è inutile restare lì elemosinando le briciole di affetto che può darle Felipe, ora che è sposato con un’altra. Soprattutto è opportuno per lei stare lontana il più possibile da Genoveva, visto che si tratta di una donna pericolosa che può solo procurarle problemi. La Sampaio, però, non vuole accettare il consiglio e decide di restare nel quartiere. Genoveva intanto sta facendo le selezioni per la nuova cameriera che possa prendere il posto di Agustina. Tutte le candidate che vede non soddisfano le sue esigenze ma l’ultima, una giovane di nome Laura, la colpisce per la sfrontatezza ma anche la conoscenza delle buone maniere.

Anche in casa Dominguez procedono le selezioni per trovare una nuova domestica. Il colloquio con Alodia procede bene fino a che Bellita non si rende conto che ha un rapporto di parentela con Julio, il ragazzo di cui Servante e Jacinto le hanno parlato così male. José prima riabilita il ragazzo agli occhi della moglie, poi la convince ad assumere la cugina. Ildefonso va a parlare con Felicia per raccontarle della proposta di matrimonio che ha fatta a Camino. La donna lo rassicura sul fatto che sua figlia accetterà sicuramente, poi parla con la figlia per convincerla a smetterla con questa follia dell’amore per Maite e per spingerla fra le braccia del marchesino. Liberto e Rosina hanno fatto di tutto per nascondere a Susama e Armando l’arresto della nipote. Tuttavia durante una cena a casa dei Seler, Casilda fa una gaffe e parla delle novità che riguardano la pittrice. I padroni di casa riescono a salvare in qualche modo la situazione ma Liberto si rende conto che non è più possibile andare avanti così e che bisogna quanto meno dirlo ad Armando. Ramon, nonostante continui ad allenarsi per riprodurre fedelmente l’urlo di Jacinto, non riesce nel suo intento però inizia a creare malcontento fra i vicini per i troppi schiamazzi.

