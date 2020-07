Una Vita/ Anticipazioni puntate 20-26 luglio 2020: Antonito in trappola?

Una Vita, anticipazioni puntate 20-26 luglio 2020

Una vita torna ancora una volta protagonista sugli schermi di Canale 5. Andiamo a leggere le anticipazioni per le puntate di questa settimana, quelle che vanno dal 20 al 26 luglio 2020. Cinta inizierà a manifestare sentimenti di attrazione nei confronti di Emilio ma, a sorpresa, il ragazzo si allontanerà da lei; Carmen e Ramon litigheranno a causa della tensione che si è creata con Antonito ed un nuovo imprevisto complicherà loro la vita. Ad Acacias infatti tornerà Milagros, la figlia che Don Palacios aveva avuto con Trini. Infine Genoveva ed il marito inizieranno a svelare le loro intenzioni nei confronti degli abitanti del quartiere. Saranno dunque tante le evoluzioni che potremmo ammirare

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Le dame di Acacias sono in fermento per il ritorno di Genoveva in città e si chiedono chi sia il distinto gentiluomo che la accompagna. La loro curiosità viene presto appagata dalla stessa Genoveva, che organizza un aperitivo invitando gli abitanti del quartiere per fare una rivelazione clamorosa: il cavaliere che è al suo fianco si chiama Alfredo Bryce ed è un facoltoso banchiere nonché il suo nuovo marito! Susana, Rosina, Felicia, Liberto e Bellita restano attoniti di fronte a questa notizia ma non sembrano nutrire sospetti nei confronti del nuovo arrivato: sono semplicemente stupiti di come Genoveva si sia consolata velocemente dopo la scomparsa di Samuel. Felipe invece crede che questo matrimonio, ma soprattutto Alfredo, nascondano qualcosa che potrebbe danneggiare gli abitanti del quartiere. I sospetti si riveleranno fondati? Visto l’odio che Genoveva prova per i vicini, ritenuti responsabili per la morte del marito, non ci sarebbe da stupirsi.

Cinta rivela ai genitori di avere subito un tentativo di violenza da parte di Don Victoriano e di essersi salvata solo grazie all’intervento di Emilio, che ha affrontato il finto impresario mettendolo ko con pugni e calci e finendo subito dopo in prigione. Il ragazzo infatti, per non compromettere la reputazione di Cinta, non ha svelato i motivi per cui ha aggredito Victoriano. Una volta appresa la notizia Josè si reca in Questura per rilasciare la deposizione che farà scagionare Emilio, esprimendo personalmente la propria gratitudine nei confronti di Emilio e Felicia. La donna da un lato si sente sollevata nell’apprendere le motivazioni alla base del gesto del figlio, dall’altro teme che questo episodio possa far riemergere alcuni fantasmi del passato procurando nuovi problemi alla sua famiglia. Cinta intanto, colpita da ciò che Emilio ha fatto per lei, comincia a provare un sentimento nei confronti del giovane. Un nuovo amore sboccerà ad Acacias?

Ramon, Antonito e Lolita sono convinti che l’ispettore dell’esercito abbia creduto alla disabilità di Don Palacios, evitando ad Antonito la chiamata al fronte. I tre sono euforici per lo scampato pericolo ma hanno fatto i conti senza l’oste! Il commissario infatti ha dimenticato i guanti in portineria e si reca sul posto per recuperarli: proprio in quel momento Susana e Rosina escono dal palazzo, commentando la relazione sentimentale tra Ramon e Carmen. L’ispettore ascolta il pettegolezzo e capisce di essere stato preso in giro: non solo Ramon Palacios gode di ottima salute, ma può permettersi di fare costosi gioielli alla nuova fidanzata! Il commissario si reca quindi al negozio di Lolita, smascherando il piano dei Palacios e confermando l’arruolamento al fronte di Antonito. Il ragazzo reagisce malissimo ed insulta il padre, accusandolo di essere causa della sua rovina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA