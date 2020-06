Una Vita/ Anticipazioni puntate dall’1 al 5 giugno: Telmo e Lucia finalmente insieme?

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DALL’1 AL 5 GIUGNO

Una Vita torna in onda oggi per iniziare insieme ai fan una settimana all’insegna delle novità e dei colpi di scena a cominciare dalla questione di Genoveva e finendo a quella di Telmo e Lucia. La prossima settimana si preannuncia ricca a di suspense. Genoveva scoprirà chi è il soggetto che la segue e ne sarà profondamente turbata. Telmo rientrerà ad Acacias ed affronterà Lucia, comunicandole di avere avuto notizie importanti su Mateo. Nel primo caso, i sentori suoi e di Samuel si riveleranno giusti perché alle loro costole adesso c’è una vecchia conoscenza di Genoveva pronto a chiederle il conto per quello che è successo, come finirà quando si troveranno faccia a faccia nel suo stesso palazzo? Telmo, dopo la fuga dei giorni scorsi, tornerà nel quartiere con la certezza che Matias sia suo figlio e, quindi, con la voglia di riavere indietro la sua famiglia. Proprio per questo chiederà a Lucia di aiutarlo a combattere per mettere insieme i pezzi della loro storia. Cosa risponderà questa volta Lucia e cosa ne sarà di Ursula in tutta questa storia?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Fabiana, Lolita, Casilda, Marcelina e Carmen cenano insieme e si scambiano le ultime notizie spettegolando sui recenti avvenimenti accaduti ai signori del quartiere. La conversazione spazia dall’arresto di Genoveva, alle bugie raccontate da Cinta, alle difficoltà di Don Ramon nel reintegrarsi ad Acacias, ma l’atmosfera si rivela strana: mentre tutti sembrano divertirsi Carmen resta sempre in silenzio e se ne va senza mangiare nulla con espressione preoccupata. Per quale motivo la donna è così cupa? Felipe dona a Lucia una preziosa collana che apparteneva alla moglie Celia in segno di ringraziamento per le parole che la donna gli ha rivolto il giorno precedente, invitandolo a ritrovare l’equilibrio perduto. Con tatto e dolcezza Lucia convince Felipe che il tempo del dolore è finito e lo esorta, proprio nel ricordo della donna che ha amato così intensamente, a riprendere in mano le redini della sua vita abbandonando alcol e frequentazioni ambigue. Felipe resta profondamente colpito dalle parole di Lucia e le regala il gioiello appartenuto a Celia, con l’augurio che porti fortuna e rappresenti un nuovo inizio per entrambi.

Non c’è pace per Cinta, che non riesce a dissuadere la madre Bellita dall’attività cui ormai si dedica praticamente 24 ore su 24: cercarle un buon partito da sposare, evitando così che la figlia intraprenda la carriera artistica cui aspira. I genitori oggi le parlano di Norberto, rampollo dell’ambasciatore messicano a Buenos Aires, che descrivono come il marito perfetto: ricco, con una posizione sociale invidiabile ed una carriera diplomatica in fase di lancio. Ma nonostante questi racconti entusiasmanti Cinta non sente ragioni e si rifiuta di incontrare il pretendente. Carmen confida a Fabiana che il suo malessere dipende da una situazione che le crea profondo dolore: non sopporta di vedere gli abitanti di Acacias sparlare in continuazione di Don Ramon, che a suo avviso non merita un trattamento così duro. Fabiana le suggerisce di non farsi coinvolgere: una domestica non deve esprimere le proprie opinioni o si troverà isolata da tutti. Ursula scopre Lucia intenta ad accarezzare un oggetto che le aveva regalato Telmo ai tempi felici del loro amore: si tratta di una sfera armillare che l’ex sacerdote le aveva donato per il suo ventitreesimo compleanno, raccomandando al favore delle stelle il loro imminente matrimonio. Ursula cerca di riportarla alla realtà ricordandole che l’uomo che amava ha lasciato per sempre Acacias e che è impossibile far tornare indietro il tempo, motivo per cui dovrebbe sbarazzarsi di quel ricordo che le provoca tanto dolore. Ma Lucia replica con fermezza: di Telmo le rimane solo quel dolcissimo regalo, oltre ad un dono ancora più prezioso cioè suo figlio Mateo. La donna si sente in colpa per aver lasciato partire Telmo senza rivelargli di essere il padre del suo bambino. Nel frattempo Genoveva e Samuel trascorrono la serata all’opera e non si accorgono di essere spiati da losco individuo che non promette nulla di buono.



