Una Vita oggi, 31 dicembre, non va in onda/ Appuntamento a gennaio!

Una Vita oggi, 31 dicembre, non va in onda su Canale5

Appuntamento a gennaio con Una Vita che torna a gennaio e che oggi, 31 dicembre, non va in onda. La soap spagnola sta andando in onda un po’ a singhiozzi in questi giorni e tutto perché Mediaset non ha optato per un vero e proprio stop ma alla fine ha preferito tenere in panchina i suoi programmi di punta in questi pomeriggio festivi e prefestivi e questo significa che oggi Beautiful e Una Vita non andranno in onda ma torneranno il 2 gennaio per tenere compagnia al pubblico con le nuove e vecchie trame da sviscerare. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno Felipe da una parte ed Emilio dall’altra, per quelli che possiamo definire due destini diversi.

Da una parte l’avvocato ha avuto modo di mettere insieme le idee e arrivare fino a Marcia affrontando Andrade che adesso chiede un sacco di soldi per lasciare libera la giovane domestica. Felipe sembra pronto a mettere insieme questi soldi ma dovrà fare i conti con il fatto che Mauro ha mentito e che in realtà voleva solo mettere le mani sul trafficante di donne. Sullo sfondo rimane proprio Emilio pronto a sposare Cinta che, invece, con Camino sta prendendo una strada un po’ diversa. I due si allontaneranno ancora?



