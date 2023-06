“Unabomber” è morto in carcere: 16 bombe negli Usa dal 1978 al 1995 e 3 morti/ Chi era Theodore J. Kaczynski

È morto in carcere Theodore J. Kaczynski, meglio noto come Unabomber, il killer americano che dal 1978 al 1995 attaccò accademici, uomini d’affari e civili con bombe fatte in casa, uccidendo tre persone e ferendone altre 23. L’obiettivo era quello di provocare il collasso “dell’ordine sociale moderno”. Dopo anni di terrore, il serial killer fu arrestato nel 1996 e condannato all’ergastolo. Per quasi 18 anni inviò pacchi postali esplosivi, arrivando ad uccidere tre persone. Il primo ordigno esplosivo risale al maggio del 1978: fu inviato al professor Buckley Crist della Northwestern University di Chicago, in Illinois.

Mike Batayeh è morto/ L'attore aveva recitato in Breaking Bad: attacco di cuore improvviso

Unabomber è un ex accademico e professore di matematica. Giustificava le sue azioni con un bisogno di sovvertire l’ordine moderno. Nel 1995 inviò un manifesto di 35mila parole alla stampa intitolato “La società industriale e il suo futuro”: qui giustificò le sue azioni spiegando come fossero tentativi di combattere i pericoli del progresso tecnologico.

Pier Francesco Forleo, morto il marito di Elisabetta Ferracini e genero di Mara Venier/ Chi era e carriera

Unabomber è morto in carcere

Theodore J. Kaczynski era un matematico: dopo avere studiato a Harvard si ritirò nel Montana e iniziò a fabbricare pacchi esplosivi e letali da inviare a casa di civili, uomini d’affari e accademici. Condannato nel 1996 all’ergastolo, stava scontando la sua pena nel carcere di massima sicurezza in Colorado, nella Supermax prison di Florence. Kaczynski di recente era stato trasferito nella struttura medica della prigione del North Carolina dopo due decenni in prigione. Il serial killer era stato condannato a quattro ergastoli più 30 anni per una campagna di terrore durata 18 anni. La pena di Kaczynski non aveva libertà vigilata.

Guido Bodrato è morto/ Ex deputato e ministro Dc si è spento a 90 anni

L’FBI cercò a lungo Unabomber: la soffiata arrivò dal fratello David e da sua moglie, Linda Patrik, risolvendo così quella che per gli Stati Uniti è stata la caccia più lunga e costosa della nazione. Nell’aprile del 1996 le autorità lo arrestarono in un capanno di compensato e carta da imballaggio fuori Lincoln, nel Montana. L’alloggio era pieno di diari, uno in codice, ingredienti esplosivi e due bombe completate, come spiega Rai News. Dagli agenti fu trovato a vivere come un eremita dalla barba e i capelli incolti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA