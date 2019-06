Un’estate in Portogallo/ Su Rai 1 il film con Gesine Cukrowski (oggi, 15 giugno 2019)

Un’estate in Portogallo arricchisce la programmazione pomeridiana di oggi, sabato 15 giugno 2019, su Rai 1 dalle 17:15. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale e drammatico del 2013 che vede l’ottima regia di Michael Keusch, un cineasta diventato famoso per le sua collaborazione con l’attore Steven Seagal nel film Attack Force. Keusch ha avuto a disposizione per questo film un cast di tutto rispetto all’interno del quale troviamo Gesine Cukrowski, l’ex modello portoghese Paulo Pires, Bernhard Schir, Renato Godinho, Zarina Zöller e Lion Wasczyk, attore che negli ultimi anni è salito alla ribalta per la partecipazione alla serie televisiva tedesca Cobra 11 Polizia Stradale. Completano il buon successo del film la sceneggiatura curata dallo stesso regista e la colonna sonora con le musiche composte da Ulrich Reuter.

Un’estate in Portogallo, la trama del film

La trama di Un’estate in Portogallo racconta la storia di Liana, una donna che ha raggiunto la mezza età e nonostante una vita normale non è del tutto soddisfatta. Questa situazione, nonostante una buona posizione sociale ed economica, è dovuta al fatto che i figli sono lontani da casa per gli studi e lei si sente sola e ormai inutile. Liana si è sempre occupata della gestione della famiglia e in tal modo il marito Ben si è potuto dedicare alla carriera diventando nel tempo uno degli architetti tedeschi più apprezzati. Liana chiede al marito in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio di trascorrere una seconda luna di miele a Lisbona; in realtà la donna spera da questo viaggio di dare nuova linfa ad un matrimonio ormai appiattito e iniziare una nuova fase dello stesso senza alcuna preoccupazione per i figli. Purtroppo all’aeroporto Liana ha una brutta sorpresa in quanto il marito, in Marocco per lavoro, non potrà raggiungerla a causa dei suoi impegni professionali. Ben le manda però Joao, suo amico con il compito di farle da guida, e che ben presto turberà Liana che dopo l’iniziale delusione ha voglia di divertirsi e trasgredire. Il successivo arrivo di Ben e il confronto con Joao faranno capire a Liana che cosa vuole realmente dalla vita.

