Uniqlo apre a Milano/ Migliaia in piazza Cordusio: “Il negozio più bello del mondo”

Dopo l’annuncio giunto nel novembre 2018, Uniqlo sbarca in Italia: oggi, venerdì 13 settembre 2019, l’apertura del negozio a Milano, in Piazza Cordusio. Il colosso giapponese dell’abbigliamento ha attirato l’attenzione di migliaia di persone, con molte di loro già in fila dalle ore 5.00 di questa mattina per fare shopping nel maxi store situato al fianco di Starbucks. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Beppe Sala, anche lui in kimono bianco e rosso: «Il più grande store europeo, già 150 assunzioni: Uniqlo a Milano fa le cose in grande», le parole del primo cittadino dem. Ed effettivamente parliamo di un negozio imponente: 1500 metri quadrati su tre piani, abiti e accessori per uomo, donna e bimbo assolutamente low cost. Annunciata la prima promozione: chi effettuerà acquisti per almeno 50 euro nel corso del weekend, riceverà in omaggio una borsa di tela firmata Olimpia Zagnoli.

UNIQLO APRE A MILANO: LE PAROLE DI JOHN JAY

Da Tokyo a Seul, passando per Shanghai e Hong Kong, fino a Parigi, Londra e New York: Uniqlo si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo e, a partire da oggi, vuole conquistare anche il mercato italiano. Qualità e prezzi accessibili, un mix che ha innescato curiosità in tantissime persone, senza dimenticare le importanti collaborazioni avviate con musei, artisti e marchi italiani. John Jay, Presidente Global Creative Uniqlo, ha spiegato ai microfoni di Elledecor: «Quali sono i nostri valori? Rendere il mondo un posto migliore. La nostra filosofia: cambiare l’abbigliamento, cambiare la saggezza comune, cambiare il mondo. Ci crediamo molto, abbiamo impiegato un po’ di tempo a capire cosa davvero ciò voglia dire. Lo dico in un altro modo: non creiamo oggetti e abbigliamento per il pure senso dell’hype, non per il marketing fine se stesso; naturalmente anche noi facciamo business ma dobbiamo prima di tutto sentirci bene riguardo la famiglia, le persone che entrano nella famiglia e coloro che ci invitano a entrare nella loro. Ci siamo impegnati a Milano a portare un nuovo vicino di casa all’interno della zona di piazza Cordusio».

