Università di Google, laurea in 6 mesi a basso costo/ Corsi nel settore digitale

Laurea in 6 mesi a basso costo (si parla di circa 300 dollari) e con un titolo di studio di analoga validità a quella dei corsi “tradizionali”? Ora si può. Sta nascendo in queste settimane (per non dire “giorni”) l’Università di Google, un ateneo online con corsi basati sui Google Career Certificates e destinati agli studenti desiderosi di diventare dottori nelle professioni più richieste al giorno d’oggi nel panorama digitale. Una soluzione decisamente innovativa e che, in un periodo “influenzato” dalla pandemia di Coronavirus, che ha costretto milioni di laureandi in tutto il pianeta ad adeguarsi alla didattica a distanza, non sempre con risultati agevoli e brillanti, potrebbe rivelarsi anche vincente. Il percorso accademico di Google, come detto, non riguarderà tutte le tipologie di laurea, ma unicamente alcune aree di studio riguardanti le tecnologie più ricercate in rete. Al termine del semestre, Google provvederà a verificare le competenze acquisite dagli allievi e, se il responso sarà positivo, sarà data una chance ai neo-laureati di entrare nel mondo del lavoro.

UNIVERSITÀ DI GOOGLE: I DUBBI E LE PAURE DEGLI ATENEI TRADIZIONALI

Come riferisce il quotidiano “La Repubblica”, in molti si domandano se le lauree conseguite telematicamente presso l’Università di Google saranno da ritenersi di “serie B”, ma il colosso ha respinto ogni tipo di accusa al mittente, assicurando di riuscire a plasmare profili competitivi sul mercato del lavoro e in possesso di tutte le abilità richieste. Gli atenei, dal canto loro, non solo temono di vedere svalutati i titoli di studio tradizionali, ma temono un boom di iscrizioni presso l’Università di Google, che equivarrebbe a una grave perdita economica per loro, poiché verrebbero a mancare gli introiti derivanti dalle elevate rette. Oltretutto, spiega ancora “La Repubblica”, “gran parte delle attività di studio si svolgerebbero online, evitando così sia i costi di strutture fisse come gli edifici universitari, sia i costi di spostamento e di vita per gli studenti. Insomma, con una buona connessione, poche centinaia di dollari e sei mesi da dedicare a tempo pieno allo studio, diverse migliaia di studenti potrebbero conseguire una laurea che li farebbe entrare più rapidamente nel mondo del lavoro”.



