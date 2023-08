“Universo vivo: scienza e senso della natura”, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro con Bersanelli

UNIVERSO VIVO, INDAGINE SCIENTIFICA E SENSO DELLA NATURA: INCONTRO AL MEETING DI RIMINI 2023. INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Nella giornata odierna, giovedì 24 agosto, il fitto programma di eventi previsti in sede del Meeting di Rimini 2023, si impreziosisce con un incontro intitolato “Universo vivo: indagine scientifica e senso della natura“, con l’eccezionale presenza di Marco Bersanelli, docente dell’Università degli studi di Milano. La natura sarà il soggetto dell’incontro, che partirà dalle importanti osservazioni scientifiche fatte nei secoli per indagarne il reale senso, nel complesso sistema dell’Universo. L’evento inizierà alle ore 13 presso la sala incontri Neri Generali-Cattolica, ma potrà essere seguito anche da remoto grazie alla diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini 2023. Saranno ospiti dell’incontro sull’universo e sulla natura:

– Marco Bersanelli, Professore ordinario di Astrofisica, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano;

– Giorgio Dieci, Professore Ordinario di Biologia molecolare, Università degli Studi di Parma;

– modera Paola Platania, Ricercatrice all’Istituto per la Scienza e la Tecnologia dei Plasmi, CNR, Milano.

INCONTRO CON IL PROFESSOR BERSANELLI SULLA NATURA AL MEETING DI RIMINI: IL RUOLO CENTRALE DELLA VITA NELL’UNIVERSO

“La parola ‘natura’ rimanda, nella sua etimologia, all’essere generato, al nascere e germogliare“, con queste parole viene presentato l’incontro con il professor Bersanelli al Meeting di Rimini 2023. Un dialogo sul senso stesso della vita e della natura, che parte dalle osservazioni scientifiche fatte nei secoli, fini a dimostrare, o comprendere, lo stesso senso dell’esistenza, in un complesso sistema come quello dell’Universo, non ancora pienamente compreso dalla comunità scientifica.

“Studiando il fenomeno della vita“, spiega la sinossi dell’incontro con il professor Bersanelli sul sito del Meeting di Rimini 2023, “l’indagine scientifica ha rivelato scenari sorprendenti, in cui il riconoscimento reciproco fra macromolecole di finissima costruzione permette lo schiudersi di segni e significati nell’universo. Quantitativamente quasi un nulla, la componente vivente appare a prima vista irrilevante nel quadro cosmico. D’altra parte, l’intera storia dell’universo – dalla formazione delle strutture, all’evoluzione stellare, alla formazione planetaria – con il concorso di tutte le forze fondamentali“, conclude la presentazione dell’incontro previsto oggi durante il Meeting di Rimini 2023, “è parte integrante delle condizioni per il destarsi di una natura viva, fino al livello in cui essa diviene cosciente di sé“.