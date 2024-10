Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 ottobre 2024: Gemma inizia a conoscere Fabio

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda questo pomeriggio, lunedì 28 ottobre 2024, sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Al timone dello storico dating show come sempre c’è Maria De Filippi mentre nelle vesti di opinionisti pronti a commentare tutte le vicende dei protagonisti ci sono Tina Cipollari e Ginni Sperti con Tinì Cansino. Anche nella puntata di oggi spazio avranno sia le dame e i cavalieri del Trono Over che i tronisti e i corteggiatori del Trono Classico.

Dalle anticipazioni su Uomini e Donne del 28 ottobre 2024 si scopre che la puntata inizierà con Gemma Galgani ed un nuovo misterioso cavaliere sceso per lei. Archiviata in malo modo la conoscenza di Valerio, dopo una serie di tira e molla, atteggiamenti ambigui e tira e molla, la dama torinese incontrerà un nuovo cavaliere, Fabio. Si tratta di un uomo di circa 65 anni che ha vissuto per molto tempo in Canada, gran parte della sua vita. Gemma troverà l’uomo simpatico, divertente e spigliato e sceglierà di tenerlo. I due balleranno insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 28 ottobre 2024: Michele esce con Veronica

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 28 ottobre 2024, protagonista del Trono Classico dovrebbe essere Michele Longobardi che dopo aver chiuso la relazione con Amal definitivamente si dedicherà alla conoscenza di altre ragazze. Per lui ci sarà una nuova corteggiatrice, Veronica, con cui andrà in esterna.

Spazio dovrebbe avere anche Francesca Sorrentino che dopo essere uscita con Paolo porterà in esterna Gianmarco, andranno a casa sua e si troveranno molto bene insieme, l’esterna è stata giudicata positiva. Per quanto riguarda Alessio Pecorelli, invece, il giovane avrà un acceso confronto con la corteggiatrice Amal, nonostante le cose tra i due sembravano andare bene deciderà di chiudere. Tuttavia, vi anticipiamo che l’eliminazione di Amal non sarà definitiva.

Anticipazioni Uomini e Donne, Mario Cusitore ancora al centro della scena

Mattatore assoluto di queste puntate di Uomini e Donne 2024 è Mario Cusitore e il suo rapporto con le dame Margherita Aiello e Morena Farfante tra rivelazioni hot, confessioni intime, liti e ripensamenti il cavaliere ha scelto di frequentare Margherita ma alcuni atteggiamenti della donna non gli piaceranno affatto. Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che l’appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne è per oggi alle 14.45 su Canale5