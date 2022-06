Uomini e donne, che succede tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani?/ Lui è operato e…

Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani inseparabili dopo le nozze

All’incirca un mese fa la coppia uscente dal trono over di Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani, sono convolati a nozze, inaspettatamente per molti fedeli telespettatori del dating-show di Canale 5 e in queste ore si apprende della coppia di neo consorti che i due non vivono momenti del tutto felici. Questo per via di un sopraggiunto intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre l’ex cavaliere del dating-show, Fabio. Si tratta di una delicata operazione volta alla risoluzione di un problema che il cavaliere accusa da tempo ad un ginocchio, e a dare per primo annuncio dell’intervento erano stati i neo sposi con un post condiviso tra le Instagram stories, attraverso cui Isabella e Fabio hanno reso pubblico il loro problema.

Uomini e donne matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ "Ignorati da Gemma e Ida"

“Operazione fatta” scrive intanto Isabella Ricci nella descrizione rilasciata a corredo di un nuovo video che la immortala al fianco del consorte, mentre lui riposa sul letto della clinica presso cui è ricoverato in seguito all’intervento chirurgico. “Mio marito sta meglio”, scrive poi l’ex dama del trono over di Uomini e donne, segno che l’intervento chirurgico e il problema di salute che ha colpito Fabio Montovani non abbiano neanche minimamente intaccato l’intesa e la complicità venutisi a creare tra i due neo sposi.

Uomini e Donne Matrimonio Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Gli ex tronisti presenti

Il problema al ginocchio di Fabio sorgeva in passato…

Isabella Ricci e Fabio Montovani sono reduci da una luna di miele vissuta a Dubai, tra le emozioni al cardiopalmo più disparate, che è terminata da poco. “Fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far riaggiustare un ginocchio”, è il messaggio con cui Isabella dava annuncio della delicata operazione di Fabio, rivelatasi necessaria in seguito ad un problema che l’ex cavaliere di Uomini e donne ha avuto “quando era giovane e faceva il calciatore”.

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci e Fabio Mantovani/ Ospiti a Uomini e Donne per le nozze?

© RIPRODUZIONE RISERVATA