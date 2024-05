Uomini e donne, Giulia Latini diventa la fidanzata di Mattia Carrano/ Fan in visibilio per la nuova coppia!

Mattia Carrano e Giulia Latini sono la nuova coppia vip: il gossip esplosivo!

Tra i volti storici di Uomini e donne, Giulia Latini accende il gossip con la notizia dell’amore con Mattia Carrano, con cui forma la coppia vip più chiacchierata del momento. Mentre desta scalpore l’addio di Ida Platano al Trono Over, Mattia Carrano, icona di Prisma, aveva ad oggi mantenuto un low profile sulla sua vita sentimentale, ma ora il fidanzamento con Giulia Latini sta minando e fondamenta della sua privacy. Ma è il prezzo da pagare per aver conquistato il cuore di una delle protagoniste più amate della storia recente di Uomini e Donne.

Ebbene sí, per la gioia del fan di Uomini e donne che ora celebrano la notizia del nuovo amore sui social sono lontani i tempi in cui Giulia Latini doveva contendersi le attenzioni di Luca Onestini a Uomini e donne con la rivale, altrettanto bionda, Soleil Sorge. La “Bionditudo”, così come la Latini si fa chiamare via Instagram, può ora godersi un fidanzato tutto suo e la gioia di un momento particolarmente felice, anche professionalmente parlando, di Mattia Carrano, prossimo al lancio di un nuovo e atteso progetto.

Il nuovo progetto del fidanzato di Giulia Latini, Mattia Carrano

C’é grande attesa, infatti, per il nuovo debutto che attende nel ruolo di protagonista Mattia Carrano, ovvero la seconda stagione di Prisma, che lo attende in uscita il prossimo 6 giugno. Il cast dell’opera può ora dirsi integralmente tutto confermato, con tanto di nomi e cognomi, oltre a quello del neo fidanzato dell’ex Uomini e donne, Giulia Latini. Oltre a Carrano nel cast dei protagonisti dell’opera, si annoverano anche: Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza e poi ancora Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti. In aggiunta vanno menzionati anche i nomi di Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA