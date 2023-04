Uomini e donne, Luca Daffré: Alice é la scelta?/ Spunta un retroscena su L’isola

Uomini e donne, Luca Daffré corteggiato da una “vecchia conoscente”: le novità del trono classico

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con le novità del trono classico di Luca Daffré, di cui spunta un retroscena concernente il trascorso sentimentale con una corteggiatrice. Così come anticipato dagli spoiler TV forniti via Instagram da Uomini e donne classico e over e a cura di Lorenzo Pugnaloni, delle nuove puntate di Uomini e donne registrate tra il 1° e il 2 aprile 2023. Il tronista Luca avrebbe avviato la conoscenza di una corteggiatrice ritrovata in tv, ancor prima di salire come erede sul trono classico. Al rinnovato appuntamento di Uomini e donne, come spoilerato, Luca perde però un pezzo del suo trono, la pretendente Chiara di Napoli, dal momento che i due palesano delle divergenze inconciliabili sulla fisicità in un rapporto a due. E si apprende anche del retroscena inaspettato su Luca Daffré e la corteggiatrice Alessia, la quale é una mamma single e potrebbe rivelarsi la preannunciata scelta del tronista.

Questo, perché Luca Daffré e Alessia si conoscevano per la prima volta ancor prima che il tronista in carica sbarcasse al debutto come naufrago in Honduras, per coprire il ruolo di naufrago a L’isola dei famosi.

Tra gli spoiler di Uomini e donne, il retroscena sull’ex naufrago de L’isola dei famosi

“Luca ha ballato con Alessia, è Chiara quella che ha lasciato lo studio durante il ballo. Maria dice che lei se n’è andata e non vuole più corteggiarlo- anticipano gli spoiler TV, nel dettaglio.- Luca dice che non l’ha andata a riprendere e che non ha intenzione di farlo perché i problemi vanno affrontati (in sostanza lei ha detto che non è una che si approccia subito fisicamente, lui dice di non poter aspettare chissà quante esterne per un abbraccio)”. La pronta reaction degli spettatori in studio non si fa di certo attendere, poi, rispetto alla questione del curioso caso di Chiara e il trasporto fisico mancato nell’incipit della conoscenza con Luca Daffré: “Il pubblico era tutto dalla parte di lui”.

Tuttavia, ben al di là dell’uscita di scena di Chiara, Luca registra con le due corteggiatrici, in puntata, un’esterna. E quella con Alessia potrebbe preludere alla scelta annunciata dell’ex naufrago a Uomini e donne. Spunta, infatti, un curioso retroscena, sul conto dell’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022, che vedrebbe la giovane come la candidata favorita al titolo di scelta finale del tronista moro: “Luca è andato in esterna con Chiara e anche con Alessia, quest’ultima è una ragazza che lui ha conosciuto prima di partire per L’isola dei famosi su Instagram, ma successivamente non si erano più sentiti”. Alessia torna, così, sui suoi passi, nella conoscenza avviata con Luca Daffré, ma stavolta il passo non é social, bensì avviene alla corte di Uomini e donne: “Lei è scesa a corteggiarlo dichiarando un forte interesse e ha una figlia di 5 anni”.

Che sia realmente Alessia a rivelarsi la scelta di Luca Daffré? Nel frattempo, si apprendono novità anche sul conto di una corteggiatrice lasciata in “panchina”: “Alessandra, corteggiatrice di Luca, era presente

ma nulla. Non l’ha portata in esterna e non hanno ballato”.













