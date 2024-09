Dopo che Francesca Sorrentino è stata confermata come nuova tronista di Uomini e Donne sono spuntati parecchi rumor sulla possibile evoluzione del suo percorso. Uno fra questi è il presunto ritorno di Manuel Maura, il suo ex fidanzato. Con lui aveva partecipato a Temptation Island e fino a poco tempo fa si dichiarava ancora innamorata dell’ex compagno, cosa che ha fatto dubitare molti sulla sua partecipazione al programma. Nelle ultime ore Alessandro Rosica ha scritto nelle sue storie di Instagram che a quanto pare. Manuel Maura tornerà in studio a Uomini e Donne a corteggiare Francesca Sorrentino.

Uomini e donne, anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024/ Ida stop con Mario, caos per Martina De Ioannon

Chiaramente, la notizia ha fatto scalpore e molti si sono ricollegati alle parole dette dall’ex tronista Brando Ephrikian a Casa Lollo. Il ragazzo, commentando gli ultimi sviluppi di Uomini e Donne, ha confessato a Lorenzo Pugnaloni che sarebbe proprio ridicolo se Manuel Maura scendesse le scale per corteggiare la Sorrentino, e invece pare proprio essere così. Di certo la storia tra i due non si è conclusa nel migliore dei modi, con tanti punti di domanda in sospeso. Potrebbe essere l’occasione giusta di colmare i “non detti”?

Uomini e Donne 2024/2025 anticipazioni: quando inizia/ Tronisti, scelta Ida Platano e ritorno Gemma Galgani

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino parla nell’ultimo video: “Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori”

Alessandro Rosica ha svelato di recente un retroscena su Francesca Sorrentino cogliendo la palla al balzo per raccontare quanto successo tra lei e l’ex poche settimane fa. I due, secondo le indiscrezioni dell’esperto di gossip, si sono visti nelle scorse due settimane, quando lei aveva già gli appuntamenti per fare il provino come tronista. “Manuel e Francesca si vedevano fino a tre settimane fa, proprio mentre lei faceva i provini per Uomini e Donne…”, ecco cosa ha scritto Alessandro Rosica sul suo profilo. Di certo non sembra essere una notizia consolatoria, dato che i tronisti di Uomini e Donne devono essere liberi sentimentalmente come afferma il regolamento del programma.

Uomini e Donne: ricordate Alessia Messina?/ Ecco com'è diventata: l'incredibile trasformazione

Mentre si attende di scoprire se è vero che Manuel Maura scenderà le scale per corteggiare Francesca Sorrentino nel dating show di Maria De Filippi, il video di presentazione della nuova tronista parla chiaro: la giovane vuole una storia d’amore come quella dei suoi genitori, che sono insieme da ormai oltre 25 anni. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Francesca Sorrentino ha dichiarato di essere single dai primi di giugno e di uscire da una storia d’amore durata più di tre anni, che è stata sempre sotto gli occhi delle telecamere.