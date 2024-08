Manuela Carriero e Francesco Chiofalo hanno un flirt: rumor clamorosi

L’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero è tornata alla ribalta nei giorni scorsi per l’incontro con Carlo Marini, suo ex conrteggiatore a Uomini e Donne che di recente ha partecipato come tentatore a Temptation Island 2024 e avuto una liaison con Martina De Ioannon. Il gossip è esploso ma successivamente raggiunta da Fanpage.it la Carriero ha rivelato: “È stato un incontro casuale, mi ha fatto molto piacere rivederlo. Ci siamo chiariti, ci risentiremo”. Nessun coinvolgimento sentimentale tra i due, quindi, ma pare che quella sera sia successo dell’altro.

Il sito sopracitato, infatti, riporta dei video relativi a quella sera in cui era presente anche Francesco Chiofalo ed i due hanno avuto un’accesa discussione. Ed il motivo è presto detto perché fonti presenti hanno rivelato che tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo c’è un flirt in corso. I due si sarebbero avvicinati durante la vacanza a San Benedetto del Tronto ma e la loro frequentazione è ancora all’inizio. Nel video in questione si vede Manuela e Francesco discutere animatamente e la causa della discussione sarebbe proprio l’incontro con l’ex corteggiatore della 35enne Carlo Marini.

Uomini e Donne, Francesco Chiofalo e la discussione con Carlo Marini per Manuela Carriero: retroscena bomba

E non è tutto perché Fanpage.it ha rivelato anche altri dettagli su cosa è successo la sera dell’incontro tra Manuela Carriero e Carlo Marini. Nel corso della serata Francesco Chiofalo, fresco di separazione dopo una relazione durata anni con la fidanzata Drusilla Gucci, ha anche raggiunto Carlo Marini per confrontarsi con lui, ma al momento non è dato sapere di cosa abbiano parlato. Pare, però, che i due abbiano discusso animatamente. Infine, Francesco e Manuela si sono allontanati raggiungendo la spiaggia dove hanno avuto modo di chiarire. Una volta rientrati, si sono seduti su un divanetto e hanno chiacchierato abbracciati. La discussioni era ormai stata appianata. Insomma Manuela Carriero e Francesco Chiofalo hanno un flirt e quest’ultimo si è ingelosito quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato il suo ex corteggiatore, le immagini del resto parlano chiaro.