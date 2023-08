Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi aspettano un figlio?/ Il dettaglio non è sfuggito ai fan

Paolo Crivellin e Angela Caloisi stanno per diventare genitori? Gli indizi social

Paolo Crivellin e Angela Caloisi hanno avuto un percorso tortuoso a Uomini e Donne; chi ha seguito la loro storia dall’inizio non avrebbe mai scommesso sul loro amore, invece, dalla scelta sono ancora insieme. I fan della coppia sono convinti che i due aspettino un figlio, per alcuni indizi disseminati sui social.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne hanno comprato casa/ "Pronti a vivere nuove emozioni"

In una clip video, infatti, Paolo si ferma a baciare il ventre della sua amata tra le onde del mare. Questo gesto lascerebbe pensare che Angela possa effettivamente essere in dolce attesa. Inoltre, i fan hanno notato che, di recente, i post della coppia sono molto più “maturi” e indirizzati verso il tema della famiglia. Che abbiano ragione? L’annuncio se così fosse, potrebbe essere imminente.

PAOLO CRIVELLIN/ L'ex Uomini e Donne pubblica online il numero di Angela Caloisi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CRIVELLIN (@paolocrivellin)

Paolo Crivellin e Angela Caloisi vanno a convivere: l’annuncio

E’ passato un anno ormai da quando la coppia di Uomini e Donne ha annunciato la convivenza. La Caloisi ha deciso di dare la lieta novella ai fan, su Instagram, svelando di aver finalmente trovato il nido d’amore perfetto per loro: “Abbiamo comprato casaaaaaaa. Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso.”

E ancora: “Tutti ci dicevano ‘quando sarà quella giusta, lo sentirete’. È stato così. Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi!”. L’ex corteggiatrice ha poi concluso con uno sguardo al futuro: “Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura.”

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano/ La coppia di Uomini e donne verso il sì?

© RIPRODUZIONE RISERVATA