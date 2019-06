Uomini e Donne/ Rosa Perrotta, pochi giorni dal parto: “Stanca ma..” (Trono Classico)

La gravidanza di Rosa Perrotta sta per giungere al termine. L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo fidanzato Pietro Tartaglione si preparano ad accogliere Domenico, il loro primo figlio. E, a pochi giorni dalla sua nascita, Rosa racconta le sue sensazioni, le emozioni e anche la stanchezza tipica di questo momento unico nella vita di ogni donna. “Come mi sento? Gonfia e un po’ stanca. – ammette la Perrotta al magazine di Uomini e Donne – Ahimè il mal di schiena è ormai la mia croce, ma fortunatamente manca poco alla nascita di Domenico che avverrà con un parto naturale. Tutto sommato fisicamente sto abbastanza bene anche i chili di più sul mio corpo esile si fanno sentire.” Ammette che a mancarle adesso è un po’ la libertà di movimento “Sono una donna molto dinamica e, alle volte, l’ingombro della pancia mi ricorda che non posso più fare certe cose”, sottolinea.

ROSA PERROTTA PRESTO MAMMA: LE PAROLE DELL’EX TRONISTA

Il piccolo Domenico Tartaglione sta per arrivare. Rosa Perrotta ammette però che l’arrivo di un figlio non cambierà la sua vita lavorativa. L’ex tronista confessa alle pagine del Magazine di Uomini e Donne che proseguirà le sue attività sui social e in tv. “Continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro.” E continua: “Questa gravidanza è stata una parentesi. Riprenderò a fare quello che facevo – anche se in realtà non ho smesso di lavorare nemmeno in gravidanza!” La Perrotta infatti conclude: “Sarà solo tutto più divertente, perché saremo in tre e sarà più bello tornare a casa da lui che mi aspetta e spupazzarlo.” E tra meno di un mese, il desiderio di avere il piccolo Domenico tra le braccia diventerà realtà.

