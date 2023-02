UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF/ Da 10 anni al fianco dei pazienti oncologi

UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF compie dieci anni. Il Centro di Radioterapia ad Alta Specializzazione avviato a Roma dal gruppo sanitario accademico UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), che è tra le strutture più avanzate per radioterapia e radiochirurgia del centro Italia.

Il network degli UPMC Hillman Cancer Center – sono più di 80 i centri a livello globale – è tra le principali reti oncologiche, in prima linea per la prevenzione, la cura e la ricerca sul cancro. Innovazione tecnologica e formazione del personale clinico sono due priorità del network – il team dell’hub di Roma si è formato a Pittsburgh acquisendo pratica, nozioni e tecniche di ultima generazione in campo oncologico e radiologico – per garantire a ogni paziente cure e terapie personalizzate.

“Il cancro è la seconda causa di morte al mondo, con circa 10 milioni di decessi. In Italia, nel corso del 2022 sono stati diagnosticati circa 391.000 nuovi casi di tumore, 14.000 in più rispetto agli anni precedenti: di questi quasi 205.000 riguardano gli uomini e 186.000 le donne” spiega Piercarlo Gentile, Direttore medico dell’UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF. “Tuttavia, è aumentato anche il tasso di guarigione grazie al progredire della scienza e alle nuove tecnologie. Questo dimostra l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nella formazione: due priorità per il network di UPMC che è orgoglioso di crescere anche in Italia, a Roma, portando cure di alto livello al servizio dei territori. La centralità del paziente ci spinge a lavorare non solo sul tasso di sopravvivenza al cancro ma sulla qualità della vita”.

