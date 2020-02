Urla “sono il diavolo” in chiesa e accoltella suora/ “Ha tentato di uccidere parroco”

Paura a Genova per una suora accoltellata: il dramma si è consumato ieri a Sestri Ponente, nella chiesa di San Francesco D’Assisi. Come riporta la stampa locale, la 32enne è stata ferita in maniera grave ma non è in pericolo di vita. Ed emergono importanti aggiornamenti dalla ricostruzione del fatto: l’aggressore, un 57enne residente a pochi passi dalla chiesa, voleva uccidere il parroco don Giobatta Savino. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e non ha ucciso la religiosa solo per un miracolo: la coltellata al collo non ha toccato punti vitali. I medici che l’hanno soccorsa hanno confermato: «Un centimetro più in là e sarebbe morta». La Stampa evidenzia che l’aggressore, seguito dai servi mentali, avrebbe urlato in chiesa: «Sono il diavolo. Oggi è il giorno del coltello, Satana me lo ha ordinato». I tentativi del parroco di calmarlo non sono serviti ed a farne le spese è stata la suora, Divja Naduvilathajil, seduta accanto all’altare.

GENOVA, SUORA ACCOLTELLATA: IL PARROCO HA PROSEGUITO MESSA

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine: la suora accoltellata è stata subito trasportata d’urgenza al pronto soccorso Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma, come dicevamo, non è in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato bloccato con lo spray al peperoncino e arrestato per tentato omicidio di concerto con il pubblico ministero di turno Elena Schiavetta. Dopo la paura, Don Delfino ha deciso di continuare a celebrare messa nella cappella accanto: «La funzione non deve essere mai interrotta». Come evidenzia Il Secolo XIX, oggi il parroco ha celebrato messa proprio vicino all’altare dove ieri si è quasi consumata una tragedia: «Questa messa e anche per chi si e spaventato ieri». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni della religiosa ferita.

