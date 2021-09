USA, 65 MILIARDI CONTRO PROSSIME PANDEMIE/ “Biden replica programma Apollo”

Un budget da 65 miliardi di dollari, il corrispettivo di 55 miliardi di euro al cambio attuale: è quanto ha pianificato la Casa Bianca per contrastare le future pandemie contro il coronavirus. Ad annunciarlo è stato Eric Landrer, direttore dell’Office of Science, Technology and Policy che, come riportato dall’agenzia di stampa Efe, ha dichiarato: “C’è una ragionevole probabilità che una pandemia peggiore del Covid possa verificarsi nel prossimo decennio. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, abbiamo l’occasione di trasformare le nostre capacità. Dobbiamo preparaci ora“. Anche altri media USA, a partire da Bloomberg, hanno ripreso il piano del governo federeale guidato da Joe Biden, che ha come obiettivo di incrementare gli investimenti per difendere l’America dalle minacce biologiche, che siano naturali o create dall’uomo. Nel 2018 l’amministrazione Trump aveva eliminato l’unità che si preoccupava di lavorare a piani per affrontare le pandemie.

Virgin Galactic, voli nello spazio bloccati/ “Sospetto incidente l'11 luglio scorso”

CASA BIANCA: “65 MILIARDI DI DOLLARI CONTRO FUTURE PANDEMIE”

Ma come saranno distribuiti questi 65 miliardi di dollari? La parte più cospicua, 24,2 miliardi di dollari, verranno investiti in ricerca sui vaccini. Altri 11,8 miliardi di dollari andranno nella ricerca sui farmaci, mentre 6,5 miliardi verranno stanziati per rafforzare la sanità pubblica degli Stati Uniti. Cinque miliardi verranno utilizzati per migliorare il processo di testing, mentre 3,1 miliardi per potenziare i sistemi di sorveglianza. La stessa cifra verrà investita sui dispositivi di protezione individuale, mentre 2,3 miliardi di dollari sul monitoraggio in tempo reale. L’amministrazione Biden punta a replicare l’approccio impiegato per il programma Apollo, che nel 1969 portò i primi uomini sulla Luna: “I fondi dovrebbero essere destinati a un unico ufficio che sarà il centro di controllo della missione. Come qualsiasi impresa ambiziosa, una sforzo come questo richiederà un serie impegno e responsabilità“.

LEGGI ANCHE:

CAOS BIDEN/ "Ha bisogno dell’Ue per evitare che l’Afghanistan ridiventi terrorista"GERMANIA AL VOTO/ L’ombra di un patto Spd-sinistra rovina la festa a Cdu e Verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA