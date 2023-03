Usa, Biden: “Legge anti trans Florida? Quasi peccaminosa”/ “Gay, sposatevi adesso!”

Joe Biden ha attaccato duramente le posizioni conservatrici e anti transgender del governatore della Florida Ron DeSantis, che recentemente ha proposto una legge che vieta i trattamenti medici, ormonali e la chirurgia per la disforia di genere prima dei 18 anni. Un progetto che il presidente ha giudicato “vergognoso e immorale, quasi peccaminoso” e ha poi invocato la necessità di una legge federale che protegga i diritti della comunità Lgbt.

Nonostante ancora non sia partita ufficialmente la candidatura per le prossime elezioni, la tensione tra i due è già alta e si preannuncia un dibattito caldo soprattutto su questi temi e sulla guerra in Ucraina. Alla base della prossima campagna elettorale repubblicana di DeSantis infatti ci sarebbe soprattutto la volontà di puntare su una progressiva cancellazione dell’ “indottrinamento dell’ideologia woke“, attraverso la promulgazione di una serie di leggi che secondo i democratici limiterebbero la libertà delle persone gay. Così Biden al popolare programma tv Daily Show ha commentato la posizione del governatore DeSantis dicendo “è crudele che chi ha problemi di identità di genere venga trattato come un fuorilegge“.

Biden al Daily Show: “Prometto più leggi per tutelare diritti Lgbt”

Nella guerra tra i prossimi candidati alla Casa Bianca sembra che il tema dei diritti Lgbt sia uno dei punti chiave, lo ha dimostrato Biden nell’intervista al Daily Show, con le sue dichiarazioni pubbliche palesemente contrarie ai prossimi progetti in cantiere nello stato della Florida governato dal repubblicano Ron DeSantis. Il presidente ha anche parlato del suo impegno sul garantire che i matrimoni tra persone dello stesso sesso restino perfettamente legali e ha promesso di approvare alcune leggi che permetteranno più libertà e diritti.

Soprattutto per proteggere gli adolescenti in procinto di compiere una transizione di genere, affermando: “Non è giusto condannare così un essere umano, bisogna supportare queste persone, non decidono da un giorno all’altro di cambiare, è un percorso a volte doloroso“. Poi ha ricordato un episodio di quando da bambino vide per la prima volta una coppia di uomini che si baciava, “Guardai mio padre e lui mi disse: non c’è niente di strano sono solo due persone che si amano“. Infine ha ribadito il suo supporto al popolo Lgbt, facendo un appello “non ha importanza se siete eterosessuali o gay, se c’è amore sposatevi. Fatelo adesso“.











