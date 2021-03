Usa, Biden manda rinforzi al confine col Messico per i migranti/ É allarme minori

Allarme migranti minorenni al confine tra Usa e Messico: Joe Biden invia rinforzi per gestire la situazione al meglio. Come reso noto dalla stampa statunitense, il numero uno della Casa Bianca ha mandato il personale della Fema (agenzia federale della protezione civile) per assistere le migliaia di minori che si stanno accalcando in cerca di un ingresso negli States.

AP evidenzia che al momento sono 8.500 i minorenni che vivono nei centri di accoglienza al confine tra Usa e Messico e sono previsti ingenti arrivi nel corso dei prossimi giorni. Come ben sappiamo, spesso i genitori giunti al confine con gli Stati Uniti mandano avanti i figli da soli per evitare che le autorità di frontiera li respingano. Purtroppo nel corso degli ultimi mesi non sono mancate notizie tragiche, come la morte di giovanissimi in attesa di superare la frontiera.

Usa, Biden manda rinforzi al confine col Messico per i migranti

Come riportato dai colleghi di AP, nel corso dei prossimi tre mesi la FEMA sosterrà gli sforzi del governo per accogliere, ospitare e trasferire in sicurezza i minori che arrivano al confine tra Usa e Messico senza un genitore o un altro adulto. Alejandro Mayorkas, numero uno della protezione civile statunitense, ha ribadito che i numeri a disposizione della Casa Bianca dimostrano che la crisi al confine è in esponenziale aumento, considerando che centinaia di minori entrano negli Usa quotidianamente senza autorizzazione e vengono arrestati. «Il nostro obiettivo è garantire che i minori non accompagnati vengano trasferiti all’HHS il più rapidamente possibile, in conformità con i requisiti legali e a beneficio dei bambini», ha aggiunto. Ricordiamo che negli scorsi giorni il presidente Biden è stato protagonista di un botta e risposta a distanza con Donald Trump sulla gestione dei migranti.

