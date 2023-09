Usa “Cina ha rimosso ministro Difesa Shangfu”/ “Scomparso dopo inchiesta per corruzione”

Cina, il ministro della Difesa Li Shangfu risulta scomparso dallo scorso agosto, secondo fonti dell’intelligence americana, cofermate dalle dichiarazioni fatte da alcuni alti funzionari ai quotidiani Financial Times e The Wall Street Journal, sarebbe in stato di arresto successivamente alla conclusione dell’inchiesta per corruzione che era stata avviata dal governo nei mesi scorsi. Come già accaduto per i comandanti delle forze missilistiche, questa potrebbe essere l’ennesima mossa da parte di Xi per destituire importanti funzionari e ministri in vista di una sostituzione.

Infatti precedentemente la stessa cosa era accaduta a luglio al ministro Qin Gang, poi sostituito con il suo predecessore Wang Yi. In dieci anni di regime il governo di Pechino ha eliminato più di cento generali, stamattina la conferma dopo le indiscrezioni anche per Li Shangfu, che molto probabilmente, coinvolto dallo scandalo delle indagini ufficiali per corruzione era stato oscurato completamente, annullando tutte le apparizioni pubbliche. L’ultima volta che aveva parlato in pubblico risale al 29 agosto, al forum per la pace e sicurezza Cina Africa, da quel giorno risulta irreperibile, ed il caso ha sollevato ulteriori rumors sul fatto che attualmente potrebbe essere detenuto.

La scomparsa di Li Shangfu ministro della Difesa di Pechino, sta alimentando indiscrezioni da parte del governo statunitense circa una “crisi” interna nel governo di Pechino, vista la necessità di Xi Jinping di sostituire improvvisamente molti funzionari e comandanti militari. Quasi tutti quelli che sono stati ufficialmente destituiti dagli incarichi risultano essere scomparsi nel nulla dopo essere stati congedati, l’improvviso rimpiazzo farebbe infatti pensare a tensioni che potrebbero destabilizzare la leadership.

Come riporta il Corriere della Sera, l’ambasciatore degli Usa in Giappone, Rahm Emanuel , ha commentato la notizia su Twitter facendo intendere che ci siano numerosi problemi all’interno del regime cinese attualmente e che Xi stia affrontando una difficile battaglia contro la corruzione e abuso di potere all’interno delle forze militari. Altri esperti di politica internazionale invece sostengono che queste mosse siano necessarie per rimodernare l’esercito, in una grande riforma, come dimostrerebbero le visite sempre più frequenti del presidente nei campi di addestramento con appelli ad essere pronti “a vincere la guerra“.











