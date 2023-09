Usa, elettori bocciano economia Biden al 64%/ Sondaggio Harvard: “Contro Trump perderà”

Secondo un recente sondaggio realizzato dall’Harvard CAPS/Harris Pol, in collaborazione fra il Center for American Political Studies di Harvard ( CAPS) e Harris Poll e HarrisX, l’indice di gradimento nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è rimasto stabile fra gli americani al 42 per cento, nonostante la recente richiesta di impeachment, sostenuta dal 53 per cento degli elettori.

A pesare in particolare sull’amministrazione Biden è la campagna economica, che non sembra piacere alla maggioranza del popolo a stelle e strisce: “Dopo un’estate tranquilla, l’elettorato rimane scontento dell’economia e di una serie di altre questioni”, spiega Mark Penn, co-direttore di Harvard CAPS/ Harris Poll nonché presidente e amministratore delegato di Stagwell. Secondo gli elettori il principale problema da risolvere resta quello dell’inflazione (33 per cento). Inoltre, per il 64% la cosiddetta Bidenomics non funziona, mentre il 75 per cento degli elettori, di cui oltre il 70% di ogni partito, ritiene che la Federal Reserve abbia alzato i tassi di interesse sufficientemente, di conseguenza dovrebbe iniziare a stabilizzarli o abbassarli.

USA, SONDAGGIO HARVARD HARRIS SU BIDEN, TRUMP, IMMIGRAZIONE E NON SOLO

Tornando alla questione dell’impeachment, il 53% è a sostegno dell’inchiesta e di questi il 57% sostiene che Biden abbia aiutato il figlio Hunter q ottenere i suoi contratti, mentre il 60% pensa che Biden abbia rilasciato delle dichiarazioni fuorvianti sui suoi rapporti col figlio. In merito a Donald Trump, il tycoon avrebbe aumentato il vantaggio sui colleghi repubblicani (57%), con conseguente calo del rivale Ron DeSantis (10 per cento). Nello scontro diretto fra Biden e Trump, invece, il presidente in carica perderebbe contro Trump, Nikki Haley e Tim Scott, mentre sconfiggerebbe Mike Pence, DeSantis e Vivek Ramaswamy.

Nel sondaggio Harvard viene affrontato anche il tema dell’immigrazione clandestina negli Stati Uniti e il 71 per cento degli elettori, di cui il 53 per cento dei Democratici, è convinto che la situazione stia peggiorando. In merito al cambiamento di genere l’81% degli elettori concorda sul fatto che i genitori abbiano il diritto di sapere se i loro figli vogliano cambiare genere. Infine, in merito alla fiducia negli insegnanti, il 60 per cento degli americani è convinto che i docenti possano aiutare i ragazzi a ottenere un’istruzione migliore e che non impongqno la loro ideologia.











