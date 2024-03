Usa erano pronti per un attacco nucleare della Russia all’Ucraina a fine 2022/ “Non era solo un’ipotesi”

Gli Usa si erano “rigorosamente preparati” ad un attacco nucleare della Russia all’Ucraina per la fine del 2022. A svelarlo sono stati due alti funzionari dell’amministrazione di Joe Biden alla Cnn. Il Governo pare che fosse molto preoccupato che Vladimir Putin potesse usare un’arma di questo genere. Non erano delle “semplici ipotesi” ma una credenza “che si basava su delle informazioni raccolte”. È per questo motivo che gli americani si erano mossi per tempo per evitare che ciò accadesse.

Un attacco di questo genere avrebbe scritto la storia, in quanto sarebbe stato il primo nucleare in guerra da quando gli americani hanno sganciato bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki quasi ottant’anni fa. “Dovevamo fare dei piani in modo da essere nella migliore posizione possibile nel caso in cui questo evento non più impensabile si svolgesse effettivamente”, ha affermato ancora l’alto funzionario. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha convocato in quel periodo una serie di riunioni per parlare di come anticipare o scoraggiare Mosca e di ciò che si sarebbe dovuto fare dopo nel caso in cui fosse davvero accaduto il peggio.

Usa erano pronti per un attacco nucleare della Russia all’Ucraina a fine 2022: le mosse per evitarlo

È da precisare che in quel periodo l’intelligence degli Usa non aveva notato alcun movimento ambiguo della Russia che potesse fare pensare alla pianificazione di un attacco nucleare contro l’Ucraina, ma gli americani erano comunque pronti. Il motivo è da ricondurre al fatto che in quel momento Mosca si trovava in difficoltà sul campo e stava facendo circolare la storia di una operazione sotto falsa bandiera, che sembrava un pretesto proprio per questa pseudo risposta. Inoltre, i livelli bassi dell’esercito russo ne discutevano esplicitamente.

È per queste ragioni che prima della fine del 2022 scattò una mobilitazione urgente, che portò anche a delle conversazioni con gli alleati. E non solo. Il Governo americano infatti pare si sia messo anche in contatto con Cina e India per scoraggiare Vladimir Putin dall’attacco nucleare. Alla fine, per fortuna, quest’ultimo non è mai avvenuto. Anche se la minaccia rimane.











