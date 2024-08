Ecco come Nancy Pelosi avrebbe convinto Joe Biden a ritirarsi dalla corsa elettorale con Donald Trump

Sarebbe stata soprattutto l’alleata Nancy Pelosi a convincere Joe Biden a farsi da parte nella battaglia elettorale contro Donald Trump. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, la nota politica statunitense avrebbe esercitato delle forti pressioni su Joe Biden, per convincere il presidente a farsi da parte e a ritirarsi dalla corsa elettorale nelle scorse settimane. Poco prima del fatidico annuncio, infatti, Nancy Pelosi avrebbe inviato un messaggio pesante al presidente, anticipandogli che avrebbe condiviso con l’elettorato le sue preoccupazioni circa le possibilità di Biden di tenere testa al suo avversario politico Donald Trump.

ELEZIONI USA 2024/ "È testa a testa, l'inflazione aiuta Harris ma qual è il suo programma?"

Una sorta di ultimatum a cui Joe Biden non si è opposto, anche per non compromettere un’amicizia che va avanti da circa cinquant’anni. Un retroscena che sembra trovare conferma in fonti accreditate e vicine a Biden e Pelosi, con il Daily Mail che fa riferimento anche ad una telefonata in cui Pelosi avrebbe annunciato di pubblicare i sondaggi in cui Joe Biden era in caduta libera, se non avesse accolto l’idea di ritirarsi.

Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Trump avanti in 5 Stati in bilico: Kamala Harris tiene Wisconsin e Pennsylvania

Joe Biden, c’è Nancy Pelosi dietro il suo ritiro? Un messaggio rovente prima del “passo indietro”

Così si è arrivati all’annuncio ufficiale del ritiro di Joe Biden, domenica 21 luglio, con l’avanzamento di Kamala Harris. Una decisione, evidentemente voluta soprattutto dagli alleati e dai democratici, e scaturita dopo l’ultimo disastroso dibattito televisivo del 27 giugno dove Joe Biden iniziava a crollare nei sondaggi e a ricevere fortissime pressioni da parte della maggioranza dei parlamentari e dei dirigenti del Partito Democratico.

In prima linea, a quanto pare, c’era proprio Nancy Pelosi che ha spinto affinché Joe Biden cedesse al ritiro, per via delle preoccupazioni legate all’età del presidente ai tanti scivoloni emersi nei dibattiti con Donald Trump.

Biden attacca la stampa Usa: “scrivi che mie politiche funzionano!”/ Video: caos dopo domanda su inflazione