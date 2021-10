Usa, piano vaccini per bambini da 5 a 11 anni/ “Somministrazioni anche a scuola”

Usa, definito il piano vaccini per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni: secondo quanto riportato da AP, l’amministrazione Biden ha delineato il programma per la somministrazione del farmaco anti-Covid a un bacino di circa 28 milioni di unità. Ricordiamo che entro fine ottobre è attesa l’autorizzazione della Fda per la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech.

Roberto Speranza/ "Con terza dose completamento del ciclo vaccinale"

L’amministrazione Usa, nel piano vaccini stilato, ha intenzione di somministrare le dosi anche nelle scuole, oltre che ovviamente presso farmacie e studi dei pediatri. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, il via alla campagna per i più piccoli è previsto a inizio novembre, una volta giunto l’ok del comitato dei Centers for Disease Control and Prevention.

New York elimina i tamponi/ Vaccini obbligatori per lavorare: incentivo da 500 $

Usa, piano vaccini per bambini da 5 a 11 anni

La Casa Bianca ha reso noto che all’inizio di novembre saranno spedite 15 milioni di dosi in tutto il Paese, ma non solo: prevista una dotazione di aghi più piccoli per consentire la vaccinazione ai più piccoli. «Stiamo completando la pianificazione operativa per garantire che le vaccinazioni per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni siano facili e senza intoppi. Saremo pronti in attesa della decisione della FDA e del CDC», le parole di Jeff Zients, membro della Casa Bianca. AP evidenzia che più di 25 mila pediatri e medici hanno già firmato l’autorizzazione per somministrare i vaccini ai bambini, senza dimenticare che hanno già aderito alla campagna decine di migliaia di farmacie. Il piano vaccini dell’amministrazione Biden prevede inoltre una campagna di sensibilizzazione per genitori e piccoli incentrata sulla sicurezza e sull’efficacia dei farmaci.

LEGGI ANCHE:

Vaccino 'potenziato' contro variante Delta/ Oxford al lavoro: ecco cosa sappiamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA